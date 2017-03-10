Ильдара Дадина задержали за одиночный пикет у здания ФСИН

Сотрудники столичной полиции задержали активиста Ильдара Дадина за попутку провести одиночный пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре Москвы, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, Дадин, а также Лев Пономарев, сменяя друг друга, сегодня проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Сообщается, что Дадин отказался предъявить документы сотрудникам полиции, после чего был сопровожден в полицейский автомобиль с маркировками Отделения внутренних дел по столичному району Якиманка. После этого автомобиль с находящимся в нем Дадиным уехал с места событий.

В данный момент Пономарев продолжает одиночный пикет у здания ФСИН на улице Житная.

По словам, супруги активиста Анастасии Зотовой, Дадин был задержан полицией из-за отсутствия у него паспорта. "Ильдара задержали, потому что у него не было с собой паспорта, сейчас я нахожусь на КПП отделения полиции по району "Якиманка", куда его увезли. Паспорт Ильдара у меня, но внутрь меня не пускают", - сказала Зотова журналистам.