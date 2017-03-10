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Московский листок

Дорогих россиян заставляют копить на пенсию всё более изощрёнными "мотивациями", вполне по-улюкаевски

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 1

либералы минэкономдеградации пенсионеры реформы пенсии
Дорогих россиян заставляют копить на пенсию всё более изощрёнными "мотивациями", вполне по-улюкаевски

В Минэкономразвития обсуждают идею снизить НДФЛ тем, кто решил больше отчислять на пенсию с зарплаты, и поднять ставку тем, кто этого не хочет делать, пишет газета "Ведомости". Нововведение призвано стимулировать россиян откладывать на пенсию самостоятельно. 

Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот, рассказали изданию пять федеральных чиновников. По словам одного из них, пока предложение выглядит как регрессивное налогообложение по принципу "чем выше доход, тем ниже ставка". 

Чиновники считают, что стимулировать копить на пенсию можно с помощью налоговых льгот, с этим согласен и ЦБ. Минфин ранее предлагал вычет по НДФЛ на суммы взносов в пенсионный капитал, но не более 6%. Например, при взносе в 6% НДФЛ не будет взиматься с каждых 6 рублей из 100 рублей. 

Расчеты пока не окончательные, а сама идея обсуждается только внутри Минэкономразвития, говорят эти источники. Один из вариантов предусматривает, что 15% НДФЛ будут платить те, кто не захочет откладывать деньги на пенсию, а те, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, НДФЛ будет платить по ставке 10%. У тех же, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты, сохранится ставка налога в 13%. 

Идея такого регрессивного налогообложения нравится первому зампреду правительства Игорю Шувалову, утверждает один из источников. Сильнее всех от внедрения такой системы пострадают самые бедные, предупреждают эксперты, с которыми пообщалось издание. 

Александра Суслина из Экономической экспертной группы рассказала газете, что от идеи больше всего пострадают беднейшие, поскольку система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. 

Президент Альянса пенсионных фондов Сергей Беляков отметил, что налоговая ставка должна мотивировать, а не штрафовать. А НДФЛ взимается не только с зарплат, но и с других доходов, например с продажи имущества, и для этих людей нагрузка вырастет просто так, напомнили источники. 

Беляков полагает, что откладывать могут люди с заработком свыше 50 тысяч рублей, а в январе 2017 года, по данным Росстата, средняя номинальная зарплата оказалась чуть больше 35 тысяч рублей. 

Анонсированная в прошлом году новая пенсионная система должна заменить государственную накопительную систему. Вместо обязательных взносов работодателя будут добровольные взносы работника, напоминает издание.

Настроения подобной "оптимизации" на государственном уровне - имеют поддержку у либеральной "гидры", даже без Гайдара имеющей достаточно голов...

Через двадцать лет пенсии в России будут заменены адресными выплатами для неимущих, считает ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау. По его словам, такое пособие будут получать только те люди, чьи сбережения не позволяют нормально жить в старости. "Это тоже модель, почему нет? Я почти уверен, что лет через 20 мы к ней придем", - цитирует Мау газета "Известия".

Он отметил, что уже сейчас большинство россиян не рассчитывают в старости жить только на государственную пенсию. По его словам, существуют несколько механизмов обеспечения жизни при выходе на пенсию: государственная пенсия, частные пенсионные сбережения, вложения в недвижимость, вложения в семью, "которая тебя не оставит".

"Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или преимущественно) на государственную пенсию. Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. То есть она приобретет адресный характер. И на нее можно будет нормально жить", - заявил ректор. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
La Terrible написал 10.03.2017 11:22
То есть эти твари прихапали себе все народные недра, гребут бабло лопатой, а рабам даже в старости на краюху хлеба не хотят отстегнуть - типа, не заслужили?!
Нахрена нужны такие паразиты?
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