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Московский листок

Путинская Фемида за кражу из бюджета миллиона даёт условку но тут же амнистирует

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 0

суд левый фронт
Путинская Фемида за кражу из бюджета миллиона даёт условку но тут же амнистирует

Центральный районный суд Прокопьевска Кемеровской области признал бывшего главу города Валерия Гаранина виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к двум годам лишения свободы условно, но освободил от наказания по амнистии, сообщается на сайте областного СУ СК РФ. 

Следствие и суд установили, что чиновник, злоупотребляя должностными полномочиями, в 2010 году купил квартиру знакомой за счет бюджетных средств. На ее банковский счет было перечислено 2 млн 400 тыс. рублей из городского бюджета. Примечательно, что рыночная стоимость этой квартиры составляла 1 млн 395 тыс. рублей. В результате городскому бюджету был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. 

Суд назначил Гаранину наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать управленческие должности сроком два года. Однако экс-мэр освобожден от наказания по амнистии на основании постановления Госдумы РФ в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне, которая, в частности, касается мужчин старше 55 лет (Гаранину 60 лет), уточняет РИА "Новости". 

"Что касается причиненного бюджету ущерба, то право обратиться в суд и взыскать эту сумму имеет администрация города", - отметила представитель надзорного ведомства. Выступая с последним словом на предыдущем судебном заседании, Гаранин своей вины не признал, но вместе с тем сказал, что готов возместить ущерб. 

Гаранин занимал пост главы Прокопьевска с 1999-го по 2016 год. В сентябре 2016 года он ушел в отставку с формулировкой "по состоянию здоровья". В ноябре ему предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

- Миллион это совсем мало, даёт понять таким приговором и амнистией государство, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - однако я хочу напомнить, какие суммы фигурировали в "Деле Левого Фронта", у Удальцова дома нашли аж 142 тысячи рублей в качестве вещдоков подкупа ЛФ со стороны грузинских спецслужб, вот с этой цифрой-то Серёгу и упекли на весь срок, который он сидит от звонка до звонка, причём ни одна амнистия не "подошла" к нему, как и к Развозжаеву, советским патриотам и сторонникам национализации того, чем владеют "питерские", а вот казнокрадам - и амнистии и уловные сроки, каек после такого уважать "беспрестрастную" Фемиду?.. 

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