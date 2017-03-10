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Московский листок

Усманов получил орден "За заслуги перед Итальянской Республикой"

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 0

Усманов получил орден "За заслуги перед Итальянской Республикой"

Президент Италии Серджо Маттарелла, наградил российского миллиардера, основателя USM Holdings Алишера Усманова орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени командора, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Усманова.

Отмечается, что орден присужден Усманову за вклад в российско-итальянские отношения и за участие в проекте реставрации усадьбы Берга в Москве, в которой располагается посольство Италии в России. В 2014 году Усманов пожертвовал €500 тыс. на реставрацию залов Горациев и Куриациев Капитолийского музея и фонтана Диоскуров на Квиринальской площади в Риме. В 2015 году Усманов предоставил Риму €1,5 млн на реставрацию нефа римской базилики Ульпия и колоннады форума Траяна.

Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» является высшей наградой Италии и присуждается за значительные заслуги в сфере литературы, искусства, экономики, благотворительности, а также общественной и гуманитарной деятельности.

Напомним, в декабре минувшего года швейцарский экономический журнал Bilan включил российского миллиардера Алишера Усманова в рейтинг 300 самых богатых людей швейцарии. По данным издания его состояние оценивается в 12–13 млрд франков ($11,8–12,8 млрд). В текучем рейтинге Усманов занял девятую позицию, опередив на одну строчку другого российского миллиардера - председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

Ранее СМИ сообщали, что владелец USM Holding Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России. Потерю резидентства объяснили тем, что Усманов сконцентрировался на благотворительности и спорте.

 



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