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Московский листок

Гонщицу Мару Багдасарян приговорили к одному году исправительных работ

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 0

Гонщицу Мару Багдасарян приговорили к одному году исправительных работ

Мировой суд в Москве приговорил к одному году исправительных работ с удержанием 15 процента дохода в пользу государства участницу скандальных гонок Мару Багдасарян, признанную виновной в подделке больничного листа, передает ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Багдасарян виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ и назначить ей наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% заработка осужденной в доход государства", - огласила решение судья.

Прокурор попросил назначить Багдасарян наказание в виде 320 часов обязательных работ. В свою очередь, защита Багдасарян просила суд назначить ей штраф, ссылаясь на ее проблемы со здоровьем после аварии. Сама обвиняемая, что раскаивается.

Сама обвиняемая признала вину и заявила, что подделала больничный из-за того, что не знала, как его оформить. "Я заболела и оставила заявку на сайте, после чего мне привезли больничный лист, а он оказался поддельным", - сказала она.

Напомним, Багдасарян 8 февраля не явилась в ГБУ «Жилищник района Сокол» для отработки назначенных ей ранее обязательных работ, представив поддельный больничный лист. Листок нетрудоспособности, выданный на ее имя врачом одной из столичных поликлиник, она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского ОСП УФССП России по Москве и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол».

 



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