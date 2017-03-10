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Московский листок

В Госдуме предложили отменить ОСАГО

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 3

В Госдуме предложили отменить ОСАГО

Полисы обязательного автострахования являются навязанной услугой которую необходимо отменить, заявил в пятницу журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"ОСАГО как продукт, который должен был защищать автомобилистов, не работает. Это навязанная сегодня услуга. Это пустая трата денег", - цитирует парламентария Интерфакс.

По его словам, со стороны страховых компаний слышен "постоянный вой, что они работают себе в убыток". "Хотя статистика показывает совершенно иное", - подчеркнул он.

"Проще вообще отменить ОСАГО и дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО, либо вообще без страховки - на свой страх и риск управлять транспортным средством. А ОСАГО сегодня не работает полноценно, так, как должно было работать", - добавил парламентарий.

Напомним, что сегодня Конституционный суд счел возможным возмещение разницы между суммой страховой выплаты и ущербом с виновника ДТП.

Суд признал, что закон об ОСАГО не исключает распространения действия общих норм Гражданского кодекса об обязательствах при причинении вреда на отношения между потерпевшим и причинившим вред. Поэтому, подчеркнул КС РФ, при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на возмещение разницы в суммах выплат с виновного через суд.

Поводом для рассмотрения дела послужили жалобы нескольких жителей Краснодарского края. Они попали в ДТП, после чего получили от страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Позднее в судебном порядке они пытались дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между ущербом, рассчитанным с учетом износа и без учета износа деталей. Однако в итоге Краснодарский краевой суд, ссылаясь на оспоренные нормы ГК РФ и разъяснения Верховного суда РФ, оставил их требования без удовлетворения.

Заявители оспаривали конституционность положений статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072, пункта 1 статьи 1079 ГК РФ. Они обращали внимание на неопределенность оспоренных норм, из-за чего невозможно взыскать сумму возмещения убытков без учета износа деталей.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Виктор написал 10.03.2017 14:49
Навряд ли дума проголосует за, не в ее правилах принимать справедливые решения так что страховщики-паразиты могут быть спокойны.
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это точно
Алексей написал 10.03.2017 14:46
двенадцать лет платил почти по 5 тыс за ОСАГО. За это время только бампер помял и получил по этой самой осаге 500 рэ, это при том, что он по любому под замену. В экзисте его стоимость была 1000 баксов+еще как минимум баксов 300 на краску. То есть чистая прибыль страховых только с меня за это время 55 тысяч
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осаго - это золотая жила страховщиков
kerg написал 10.03.2017 14:39
сколько было вбухано бобла, взяток что б этот закон пропихнуть. Никто не будет его отменять.
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