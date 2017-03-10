В Госдуме предложили отменить ОСАГО

Полисы обязательного автострахования являются навязанной услугой которую необходимо отменить, заявил в пятницу журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"ОСАГО как продукт, который должен был защищать автомобилистов, не работает. Это навязанная сегодня услуга. Это пустая трата денег", - цитирует парламентария Интерфакс.

По его словам, со стороны страховых компаний слышен "постоянный вой, что они работают себе в убыток". "Хотя статистика показывает совершенно иное", - подчеркнул он.

"Проще вообще отменить ОСАГО и дать возможность водителям самим определять: либо КАСКО, либо вообще без страховки - на свой страх и риск управлять транспортным средством. А ОСАГО сегодня не работает полноценно, так, как должно было работать", - добавил парламентарий.

Напомним, что сегодня Конституционный суд счел возможным возмещение разницы между суммой страховой выплаты и ущербом с виновника ДТП.

Суд признал, что закон об ОСАГО не исключает распространения действия общих норм Гражданского кодекса об обязательствах при причинении вреда на отношения между потерпевшим и причинившим вред. Поэтому, подчеркнул КС РФ, при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на возмещение разницы в суммах выплат с виновного через суд.

Поводом для рассмотрения дела послужили жалобы нескольких жителей Краснодарского края. Они попали в ДТП, после чего получили от страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Позднее в судебном порядке они пытались дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между ущербом, рассчитанным с учетом износа и без учета износа деталей. Однако в итоге Краснодарский краевой суд, ссылаясь на оспоренные нормы ГК РФ и разъяснения Верховного суда РФ, оставил их требования без удовлетворения.

Заявители оспаривали конституционность положений статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072, пункта 1 статьи 1079 ГК РФ. Они обращали внимание на неопределенность оспоренных норм, из-за чего невозможно взыскать сумму возмещения убытков без учета износа деталей.