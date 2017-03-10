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Московский листок

Двум думакам-жириновцам Германия дала от ворот поворот

Опубликовано 10.03.2017 в разделе комментариев 1

санкции евросоюз классоваяненависть лдпр госдура
Двум думакам-жириновцам Германия дала от ворот поворот

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев не смогли вылететь в Бонн в связи с установленными в отношении них санкциями - депутатам было отказано во въезде. 

"Немецкая сторона отказала во въезде мне и депутату Дегтяреву в связи с тем, что мы находимся в санкционном списке, несмотря на то, что приглашение было от немецкой стороны", - сказал Лебедев в ответ на вопрос "Интерфакса, почему сорвалась поездка в Бонн для встречи с руководством Международного Паралимпийского комитета (МПК). 

Таким образом, в Бонн поехали первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, зампред комитета Валерий Газзаев и депутат, вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин. 

20 февраля сообщалось, что в делегацию ГД, которая встретится с руководством МПК в Бонне, войдут представители всех четырех фракций.

"В рамках комитета принято решение налаживать контакты со всеми международными организациями, помочь отрегулировать отношения, высказать свою позицию. В ближайшее время делегация Госдумы поедет в штаб-квартиру Международного паралимпийского комитета в Бонне. В нее войдут представители всех четырех фракций, мы постараемся наладить диалог с Международным паралимпийским комитетом", - сказал Вячеслав Фетисов. 

Ранее рабочая группа МПК по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) не рекомендовала возвращать ПКР в состав МПК. В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Позднее МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане. 

В июле 2014 года ЕС опубликовал очередной список российских компаний и физлиц, на которых распространятся санкции, введенный в связи с кризисом на Украине, включив в него депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. В сентябре 2014 года в очередной расширенный список вошел другой представитель фракции ЛДПР - Игорь Лебедев.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный подмигивает:

- Знаете, санкции-то санкциями, и уж кому, как не думакам знать, что они в списках - они же типа этим очень гордятся, это усиливает их "трубный", сырьевой патриотизм. Вот, мол, как надёжно стоим мы на страже государства-Трубы, на страже сверхприбылей газпромов-роснефтей, всей питерской верхушки - ну, и заодно на страже собственных прибылей, которые тоже не кот наплакал... Однако сейчас-то я не об этом: вы посмотрите на эти хариусы! Вот где только не присутствует нынче фейс-контроль (детище резкого сползания нашего общества в классовое в 90-х, и словечко-то оттуда) - в ресторациях, в клубах, туда-то вот эти как раз вхожи. Но, ей-богу, будь фейс-контроль на границе (понятно, что не нынешних государств, а в идеале - Нашего, Советского), то ни один похожий криминально-ликий носитель государственных полномочий границу бы не прошёл. Ну, вы гляньте на них только! Тут и Ломброзо вспомнишь, и Геббельса с его штангенциркулем и ненавистью к "унтерменшам", которые есть "азиатско-прирождённые-криминалы, не способные ни к чему возвышенному и созидательному"... Но что поделаешь - нынче они как раз и в почёте, и в неприкосновенности. Лицо нации, так сказать: криминальный передел соцсобственности вполне воплотился. Имел счастье в одной школе учиться с наследником империи ЛДПР - он тогда уже, в 1992-м не ходил без двух секьюритинов за спиной, на наш выпускной явился с чётким намерением затмить выпускников и по возможности набить кому-нибудь фейсы... Собственно эту же самую тенденцию мы имеем сейчас в том же лице, развившуюся "до упора" - да ещё и имеющую государством данную неприкосновенность, этих вот  фейсов...



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Всего комментариев к статье: 1
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кернощ написал 10.03.2017 16:03
этого спермовыпрыска Жириновского давно пора лишить мандата
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