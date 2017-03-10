Убийство Коммуниста в ЛНР скрывают, зато списали на ВСУ убийство Гиви

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики обвинило бойцов 8-ого полка спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, более известного как Гиви.

"Есть все основания полагать, что убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" спланировано в отделе контрразведки Службой безопасности Украины (СБУ) и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения", - сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника.

Гиви погиб в своем кабинете утром 8 февраля. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике обвинили в его убийстве украинских диверсантов.

Пасечник также утверждает, что задержанные на территории ЛНР диверсионные группы готовили теракты против российских военнослужащих в Белгородской области.

Ранее в ЛНР объявили о задержании причастных к убийству полковника Олега Анащенко, который был первым заместителем командира корпуса Народной милиции ЛНР. По данным МВД, все задержанные являются военнослужащими сил специального назначения (ВСУ), которые находятся "в составе диверсионно-террористической группы для совершения террористических актов по задачам Службы безопасности Украины".

Тем временем заместитель командующего Народной милицией смопровозглашенной Луганской народной республики Виталий Киселев, известный как «Коммунист», был убит во время допроса, сообщает «Газета.ру». В конце сентября прошлого года Киселев был обвинен в попытке совершения государственного переворота в ЛНР.

«На самом деле «Коммунист» был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли», — рассказал изданию источник в силовых структурах самопровозглашенной республики.

Между тем, прокуратура ЛНР в конце января распространила сообщение, что бывшему замкомандующего корпусом Народной милиции ЛНР предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревается «в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти».

В ведомстве подчеркнули, что «в настоящее время обвиняемый Киселев, учитывая его письменное заявление, содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью».

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