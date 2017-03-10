Медведев забанил Навального в Instagram

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заблокировал доступ к своему аккаунту в «Инстаграме» для оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня в своем «Твиттере» сообщили сам основатель фонда борьбы с коррупцией.

"А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек», — написал Навальный".

Оппозиционер также обратил внимание на один из постов в Instagram Дмитрия Медведева, в котором он поздравил с днем рождения пользователя социальной сети natalite.

Девушка написала несколько комментариев, защищая Дмитрия Анатольевича от его критиков и призвала его «не принимать близко к сердцу» расследование ФБК. «Всем здравомыслящим людям и так понятно, что это так называемое расследование Навального – обычный политический заказ», – писала Наталья. На это Медведев ответил: «С днём рождения».

"Только вчера выпустил ролик о реакции Медведева на наше расследование о нём, вернее, об её отсутствии. Обругал там его, а оказывается, Дмитрий Анатольевич ответил. Это так мило", - отметил в своем блоге Навальный.

Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал крупное расследование о "тайной империи" главы российского правительства. По данным ФБК, Медведев владеет многочисленными активами, в том числе огромными участками земли в элитных районах, яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями как в России, так и за рубежом. Борцы с коррупцией утверждают, что все эти объекты записаны на некоммерческие фонды и куплены на «на взятки олигархов и кредиты госбанков».