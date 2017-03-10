Российские "крысы" пытались поторговать останками своей индустрии на руинах джамахирии

У берегов Ливии задержано российское судно с семью гражданами РФ на борту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА "Новости". По ее словам, инцидент произошел в воскресенье, 5 марта. "Береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз Merle". Судовладелец - компания "МТ-Групп" из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все - граждане РФ", - сказала дипломат.

Она сообщила, что "в настоящее время посольство России в Ливии, которое временно базируется в Тунисе, выясняет обстоятельства случившегося". "Разумеется, будут предприняты все возможные шаги для скорейшего урегулирования вновь возникшей кризисной ситуации с нашими гражданами в этой стране", - добавила она.

Ливийский новостной сайт Libya Observe публикует фотографию задержанных россиян. Он также сообщает, что судно Merle направлялось в ливийский порт Зувара для доставки металлолома из Турции, торговля которым в Ливии является незаконной. Члены экипажа не имели разрешения на заход в территориальные воды Ливии. Они были арестованы и переданы представителям спецподразделения в Триполи для дальнейшего расследования.

На сайте судоходной компании "Sea Energy" (входит в группу компаний "МТ-Групп") отмечается, что судно Merle было построено в 2014 году. Это универсальный сухогруз. Его основными районами плавания являются внутренние водные пути РФ, порты Европы, Азии, Африки, Каспийское море. Виды перевозимых грузов: навалочные, зерновые, генеральные грузы, негабаритные грузы, лесные грузы, контейнеры.

От редакции: В этой новости всё апокалиптично - даже дата. 5 марта, день смерти того, с именем кого связана живою нитью индустриализация. А что же такое везли ушлые россиянцы в Ливию? Неужто раньше, при Каддафи тут была нехватка металла? Нет, конечно же. А вот с началом либеральной разрухи - правда, в Россию она пришла сильно пораньше, чем в Ливию, - появились и продавцы, и покупатели... Столько частных нефтяных компаний на месте прежней госмонополии - прямо как в РФ... Как в достопамятном "Пятом элементе" шутит отрицательный герой Зорг - разбил стакан, и вот уже получили работу, даже цель жизни всякие механические насекомые, сбывающие обломки. Видимо, нечто подобное - имеем мы и в данном случае с обеих сторон. И возмущаться со стороны расейской - глупо. Ведь откровенные крысы - что там, что тут. Те продают ещё вчера гарантировавшую им процветание и прогресс нефть - за бесценок империализму, эти, наши - по всему миру растащили ступени этого же мира к коммунизму, уникально организованную, скооперированную на 1/6 части суши Индустрию... Крысы, грызущие крыс, ограничивающие своими крысиными закончиками.

Д.Ч.