Эрдоган призвал Россию снять санкции с турецких компаний

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров президентом России Владимиром Путиным заявил, что обе страны завершили процесс нормализации отношений, передает РИА «Новости».

"Нам удалось преодолеть провокационные действия и все проблемы. Было проведено много работы для нормализации наших отношений. Мы считаем, что есть заметный сдвиг в наших отношениях", - сказал он.

При этом Эрдоган отметил, что в нынешних реалиях турецкие компании будут избавлены от всех ограничений, наложенных на них после трагического инцидента со сбитым Турцией российским Су-24.

"Нам необходимо убрать все препятствия на пути развития наших отношений. Те фирмы и компании, которые представлены сейчас в России, должны быть избавлены от всех санкций и ограничений, которые имеются в их отношении», - заявил турецкий лидер, отметив, что "политический диалог повлияет на экономическую сферу".

В свою очередь, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Реджепом Эрдоганом пообещал "в самое ближайшее время" снять запрет на работу в России турецких строительных компаний.

"Господин президент ставил сегодня вопрос об этом, в том числе применительно к турецким строительным рабочим, в отношении которых действительно был введен запрет на визы, на рабочие визы. Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят", - цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин добавил, что "остальные вопросы, связанные с либерализацией - они будут продолжаться, мы будем продолжать их решать".