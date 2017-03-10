Роснефть по законам мафии избавляется от мистера Фикса, исполнителя Улюкаев-гейта

Глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил сообщение об уходе из компании вице-президента и руководителя службы безопасности компании генерала ФСБ Олега Феоктистова по кличке Генерал Фикс. "Да, это правильная информация, он вернулся на службу", - сообщил журналистам Сечин, уточнив, что имеется в виду военная служба, передает ТАСС.

Между тем пресс-секретарь и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев в комментарии телеканалу "Дождь" называл информацию об увольнении Феоктистова "бредятиной": "Я вам сказал, бредить завязывайте. Это обычная бредятина для вас и "Новой газеты". Вы общими болезнями болеете", - сказал Леонтьев 7 марта.

Русской службе BBC он заявил, что "Новая газета" клинически не способна писать правду". "Невозможно комментировать бредни", - ответил он на уточняющий вопрос, а в конце беседы написал: "Хотите быть идиотами - ваш выбор".

О возможной отставке Феоктистова сообщал также телеканал РЕН ТВ. В "Роснефти" РЕН ТВ не подтвердили информацию об отставке генерала, "но и опровержение попросили не давать".

В тот день источники "Новой газеты" в ФСБ и "Роснефти" рассказали, что Феоктистов был уволен из ФСБ и из "Роснефти". При этом отмечалось, что прикомандированный к нефтяной компании генерал Феоктистов участвовал в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, задержанного в ноябре 2016 года за получение крупной взятки от представителя "Роснефти" за положительное заключение о приобретении госпакета акций "Башнефти".

Эта операция, в которой принимали участие бывшие подчиненные Феоктистова по ФСБ, проходила при взаимодействии со службой безопасности "Роснефти". Источники газеты "Коммерсант", близкие к администрации президента, в ноябре 2016 года называли Феоктистова одной из основных движущих сил операции ФСБ, итогом которой стал арест Улюкаева.

Феоктистов перешел в "Роснефть" в сентябре 2016 года и проработал там всего около полугода.

Олег Феоктистов родился в Подмосковье, служил пограничником в Карелии, а затем участвовал в боевых действиях в Афганистане. Во время службы в армии он подружился с сотрудником военной контрразведки КГБ Сергеем Шишиным, который привел его в спецслужбу.

В ФСБ Феоктистов возглавлял 6-ю службу управления собственной безопасности и курировал ряд громких уголовных дел, в частности он руководил задержанием в 2014 году начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова и его заместителя генерал-майора полиции Бориса Колесникова.

В марте 2015 года бойцы 6-й службы задержали губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого арестовали по обвинению в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов. В том же году та же служба задержала главу Республики Коми Вячеслава Гайзера и чиновников его администрации, обвиненных в создании преступной группы и мошенничестве.

В ночь на 1 июня 2016 года 6-я служба задержала мэра Владивостока миллионера Игоря Пушкарева, обвиненного в злоупотреблении служебными полномочиями и коммерческом подкупе. Та же служба брала и Никиту Белых, экс-губернатора Кировской области, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".

Отметим, что ту самую сделку, "разрешение" на которую Улюкаев давал с таким трудом и (как выяснилось) такою ценой - фактически вычитание доли народа России из Роснефти - до сих пор пира-структуры "монополии" подают как величайшее достижение... государства.

Представитель крупной нефтяной компании «Роснефть» объяснил, какое отношение имеют российские банки к покупке акций нефтяного концерна. Также он прояснил ситуацию по поводу отношения к приватизации Intesa Sanpaolo. Всё тот же, частенько расходящийся в "версиях" даже с Сечиным, Михаил Леонтьев, который представляет интересы компании «Роснефть», заявил о том, что в результате приватизации бюджет России получает деньги, и притом, немалые. Об совместном сотрудничестве клиентов по приватизации, представитель компании не разглашался, хотя и не отрицал участия в приобретения акций иностранных партнеров.

Немного раньше в сети появилась информация о том, что 19,5% акций «Роснефть» отдала нескольким российским банкам, большинство финансовых поступлений в которые инвестирует Intesa Sanpaolo. Михаил Леонтьев сообщил, что порядок приобретения акций компании инвесторами является коммерческой тайной, которую он не намерен разглашать никому. Он ссылался на то, что каков процент акций «Роснефти» будет у каждого инвестора, это дело самих инвесторов.

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