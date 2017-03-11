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Московский листок

Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто возмутительно!

Опубликовано 11.03.2017 в разделе комментариев 0

Ближайший друг Владимира Путина, глава государственной компании Роснефть Игорь Сечин посетил элитную итальянскую клинику для похудения. Причем для поездки он использовал самолет Роснефти - то есть фактически граждане России (которым, вроде как, принадлежит Роснефть) заплатили за этот бьюти-вояж несколько миллионов рублей.
На примере Сечина мы видим идеального путинского чиновника: он бездарный руководитель, но получает зарплату в сотни миллионов рублей. Он незаконно пользуется машиной с мигалкой. Он учит всех нас патриотизму, а сам предпочитает лечиться в Европе.



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