Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто возмутительно!

Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?: Варианты ответов: Я думаю, что факты в целом верны, и Медведев преступник Я думаю, что факты в целом верны, но Медведев не преступник Я думаю, что факты в целом не верны, и Медведев не преступник Я думаю, что факты в целом не верны, но Медведев преступник Я не могу оценить достоверность доклада и полагаю, что Медведев не преступник Я не могу оценить достоверность доклада, но полагаю, что Медведев преступник Затрудняюсь с ответом Кто все эти люди? Результаты