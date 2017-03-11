Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто возмутительно!

Ближайший друг Владимира Путина, глава государственной компании Роснефть Игорь Сечин посетил элитную итальянскую клинику для похудения. Причем для поездки он использовал самолет Роснефти - то есть фактически граждане России (которым, вроде как, принадлежит Роснефть) заплатили за этот бьюти-вояж несколько миллионов рублей. На примере Сечина мы видим идеального путинского чиновника: он бездарный руководитель, но получает зарплату в сотни миллионов рублей. Он незаконно пользуется машиной с мигалкой. Он учит всех нас патриотизму, а сам предпочитает лечиться в Европе.
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