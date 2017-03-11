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Московский листок

В Воронеже выяснилось, что судебная система - это такой бизнес

Опубликовано 11.03.2017 в разделе комментариев 0

коррупция суд фсб воронеж
В Воронеже выяснилось, что судебная система - это такой бизнес

В Воронеже прошла серия задержаний адвокатов по обвинению в даче взяток судьям. Очередным адвокатом, задержанным силовиками, оказалась племянница члена президиума Воронежского облсуда Жанна Храпина.

Сотрудники воронежского УФСБ и Следственного комитета продолжают отрабатывать тему Зелёного Блокнота. По инсайдерской информации, зелёная книжица содержит не просто прейскурант многих воронежских судей, но и по ней можно проследить связи между адвокатским, а также судейским корпусом и некоторыми силовиками.

Есть также инсайдерская информация, что на первом же допросе госпожа Храпина призналась, кому предназначались деньги.

При этом только что на утверждение в Администрацию президента ушли документы члена президиума Воронежского облсуда Юрия Храпина. Одного из кандидатов и единственного, кого поддержал губернатор, на пост председателя областного суда, освободившийся после досрочной отставки председателя Воронежского облсуда Богомолова и его заместителя Маслова в мае 2016 года. Основанием для отставки Виталия Богомолова и Владимира Маслова стали оперативные материалы воронежского управления ФСБ об их коррупционной деятельности.

Юрий Храпин, как пишут СМИ, является супругом вице-мэра Воронежа Марины Плиевой.

От редакции: Ситуация как бы частная, региональная, но в ней как зеркале отразилась общая ситуация в судейской и в целом правоохранительной системе страны.

1. Существует не просто частный случай, а целая система оплаты судейских услуг частным лицам и организациям через посредничество адвокатских контор.

Вам не случалось наблюдать, как суд принимает решение, противоречащее и закону, и здравому смыслу? Так вот, можно считать доказанным, что за этим нередко стоит элементарный подкуп суда. Причем определенные адвокатские конторы работают в качестве посредников по передаче взяток судьям на постоянной основе и это известно достаточно широкому кругу гражан.

2. ФСБ, Следственный комитет, а также другие силовые структуры прекрасно осведомлены о системе подкупа судей, осознают масштабы этого явления, но, судя по всему, используют это обстоятельство в своих целях.

Судя по всему, тотальная коррупция судейского корпуса позволяет эффективно влиять на решения судов через компрометирующие материалы. Что в свою очередь ставит вопрос и независимости российской судебной системы. Во всяком случае, сегодня никого нельзя удивить политически мотивированным решением суда.

3. Эта ситуация в целом устраивает государство, в противном случае давно был бы принят закон о незаконном обогащении - и судья (и вообще любой государственный служащий), располагающий имуществом или крупными капиталами, обязан отчитываться об их происхождении. В случае же невозможности отчитаться - увольнялся с должности с перспективой уголовного преследования.

У нас же сегодня чиновники, в том числе и судейские, могут располагать средствами, многократно превышающими их легальные доходы - и никто не может спросить об их происхождении.

Возможно, кто-то этого не понимает, но подобная ситуация ставит под вопрос само существование государства.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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