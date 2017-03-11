Назарбаеву нобелевскую премию за свалку радиоактивных отходов!

В СМИ прошла информация, что Назарбаева вновь уже в восьмой раз попытались представить к нобелевской премии. Возникает резонный вопрос – за что? Семипалатинский полигон был закрыт сверху и решение принимал вовсе не первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Отказ от ядерного оружия? Но если бы Назарбаев заартачился, то он лишился бы президентского кресла под давлением США.



Выходит только за одно – за открытие в 2013 году в Усть-Каменогорске на базе Ульбинского металлургического комбината банка ядерного топлива, рассчитанного на 60 тонн, а проще говоря, хранилища радиоактивных отходов атомных станций США и Японии. Этот банк топлива расположен в городской черте, а ни где-нибудь в степи или на Семипалатинском полигоне.



Причем этот факт в официальной прессе подавался как некое международное достижение Казахстана под руководством мудрого Елбасы! Это достойная и реальная причина, из-за которой Назарбаеву можно вручить премию мира, за помощь развитым странам утилизировать их ядерные отходы, не нанося их природе и фауне ущерба.



Правда, скандалы не заставили себя долго ждать. И вот последний случай с транспортировкой в Казахстан 18 тонн ядерных отходов из Японии и США на хранение в Ульбинский металлургический комбинат в Восточно-Казахстанской области.



В опубликованном сообщении вестника правительственных документов США Federal Register отмечается, что ураносодержащий материал «изначально был получен (японской корпорацией) Nuclear fuel industries от производителей ядерного топлива в Соединенных Штатах». Теперь она решила передать его Ульбинскому металлургическому заводу в Усть-Каменогорске на переработку в топливо для энергетических реакторов шести японских компаний.



Ранее руководство Ульбинского металлургического завода в Восточно-Казахстанской области заявляло, что отказывается расширять площадь для создания банка ядерного топлива. По словам директора Центра экологической безопасности Геннадия Корешкова, по международным стандартам создание хранилища для урана запрещено в сейсмически неустойчивых регионах, каковым считается Восточный Казахстан.



И снова ни одного голоса протеста, как со стороны «экологов», так и из числа лидеров нынешних псевдопартий. Тишина как на кладбище!



Зато в прошлом году в Алматы торжественно открыли, построенное еще в 2013 году на деньги министерства обороны США, хранилище самых опасных вирусов в мире вместе с лабораторией по их изучению. Этот объект представляет реальную угрозу миллионам людей в густонаселенном регионе, да еще в сейсмоопасной зоне.



В целом страна превращается в свалку опасных радиоактивных отходов, ужасных вирусов и бактерий, в отхожее место, куда сливаются отходы от добычи полезных ископаемых, хищнически извлекаемых и вывозимых иностранными компаниями. Причем, все «общественные деятели» упускают из виду то вопиющее обстоятельство, что все иностранные добывающие компании вообще не платят в бюджет с 90-х годов природную ренту, а сами контракты с ними строго засекречены!



Естественно, что ни Мухтар Тайжан, ни его сторонники из движения «Антигептил» ничего не скажут о 18 тоннах ядерного топлива, завезенных с ведома и при одобрении Назарбаева. Ведь именно Елбасы подписал соглашение о создании такого банка ядерных отходов на базе Ульбинского металлургического комбината в сейсмоопасной зоне и в черте областного центра Восточного Казахстана, а также об открытии хранилища опасных бактерий и вирусов в Алматы.



Это еще одно преступление режима против собственного народа, наряду с расстрелом нефтяников в Жанаозене, наряду с десятками городами призраками, с теми бедствиями и катастрофами, которые принесли иностранные добывающие компании на нашу землю. Правда, за это очередное преступление Назарбаев может действительно получить Нобелевскую премию.



Ну а если серьезно, то именно за такую антинародную политику США, Китай, РФ, Европейский Союз благополучно закроют глаза на установление в Казахстане династической системы власти и на воцарение старшей дочери диктатора – Дариги Назарбаевой. Очевидно, что для империалистов важно, чтобы ханская династия Назарбаевых продолжила прежний курс по разграблению страны, по продаже плодородных земель, и по превращению обширных территорий в свалку отходов, ну а само население в рабов.



В действительности мы должны остановить этот геноцид народа, который только усугубится после переноса вредного устаревшего китайского производства из Китая в Казахстан. Мы вместе должны остановить Назарбаева и его преступные планы.



- Думаю, есть смысл ставить всем вместе требование в рамках движения против продажи земли и ликвидацию этого центра радиоактивных отходов в Усть-Каменогорске, как и хранилища опасных вирусов и бактерий под Алма-Атой!



- Казахстан, который и так пострадал от испытания ядерного оружия, должен быть полностью очищен от каких-то банков и мест по консервированию и переработке чужих отходов! Наша страна не помойка для иностранных корпораций!



- Необходимо сорвать план переноса 51 китайского завода из КНР в Казахстан, а для этого необходимо блокировать стройки производственных корпусов и рабочих поселков для китайского персонала!



- Все контракты и секретные договора по недропользованию с иностранными компаниями должны быть обнародованы и разорваны с арбитражными процессами по возвращению невыплаченных средств природной ренты за прошедшие десятки лет!



- Государство вместе с общественностью должно разработать план рекультивации зараженных земель, водоемов, строительства очистительных сооружений!



- Должно быть проведено независимое расследование всех крупных экологических и техногенных катастроф с привлечением виновных компаний и чиновников к ответственности!



- И последнее! Земля, Нефть, газ и все ресурсы должны принадлежать народу и использоваться во благо миллионов, а не миллиардеров и приближенных к трону олигархов!



Всем честным журналистам, гражданским активистам и экологам надо поднимать эту тему, будоражить общественность по поводу той опасности, которая грозит нам и нашим детям! Граждане должны осознать, что необходима борьба за своё будущее, чтобы предотвратить опасность катастроф и аварий, которые могут принести неисчислимые бедствия для нашего многострадального народа.

От редакции: Смущает фраза "Казахстан пострадал от испытаний ядерного оружия". То есть получается, плохой СССР уничтожал несчастных свободолюбивых казахов при помощи ядерных испытаний. Ставится порой даже знак равенства между Хиросимой и Семипалатинским полигоном.

Вот только испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, в степи, далеко от городов и дорог, проводились как раз ради того, чтобы трагедия Хиросимы и Нагасаки не повторилась, в том числе и в Казахстане. Или "гуманные" американцы не решились бы бросить атомную бомбу? Так Хиросима и Нагасаки доказывают - решились бы. Причем пока единственные в истории решились.

В стратегических планах США в период Корейской войны стояло около 50 советских городов, которые предполагалось подвергнуть ядерным ударам. И остановили эти планы только испытания на Семипалатинском полигоне, на Новой земле и других объектах - у СССР не было заморских колоний, чтобы проводить испытания на атоллах в Тихом и Индийском океанах.

Конечно, можно пытаться построить свое будущее на предательстве прошлого, его очернении. Но только для этого совершенно не нужна левая оппозиция - Назарбаев вполне успешно справляется с этой задачай самостоятельно.

Анатолий Баранов