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Московский листок

Сотни вкладчиков татарских обанкроченных банков требуют своих денег

Опубликовано 11.03.2017 в разделе комментариев 1

татарстан банки
Сотни вкладчиков татарских обанкроченных банков требуют своих денег

Около 400 вкладчиков банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, собрались в субботу на санкционированный властями пикет в Казани с требованием вернуть им деньги, передает ТАСС. "Около 400 человек собралось, по нашим подсчетам, на пикете", - сообщили агентству в пресс-службе УВД Казани. 

Пикет начался в полдень и продолжался чуть больше часа. Среди его участников были представители юридических лиц, физические лица, клиенты, средства которых находятся в доверительном управлении дочерней структуры "Татфондбанка" - "ТФБ-Финанс", так называемые превышенцы, чьи вклады превышают размер страховой суммы (1,4 млн рублей). Для участия в акции приехали также вкладчики из Альметьевска, Мензелинска, Набережных Челнов и других городов Татарстана. 

По словам члена координационного совета инициативной группы пострадавших вкладчиков Александры Юмановой, по итогам пикета была принята резолюция, содержащая один пункт, - возврат денег вкладчикам. Они также планируют направить письмо с данным требованием федеральному руководству. Следующий митинг запланирован на 18 марта. 

Кроме того, утром 11 марта девять вкладчиков проблемных банков собрались перед зданием правительства республики, чтобы передать письмо президенту Рустаму Минниханову. В нем они требуют наложить арест на счета "Татфондбанка" и "Интехбанка", а также связанных с ними банков. Письмо приняла сотрудница секретариата президента Татарстана. 

6 марта сообщалось, что пострадавшие в результате лишения лицензии банков предприниматели и физические лица во время встречи с премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым выдвинули требование создать фонд поддержи вкладчиков и просили пересмотреть бюджет министерств и ведомств региона, чтобы перераспределить средства в пользу пострадавших клиентов банков. В этот же день они передали петицию экс-президенту республики, нынешнему советнику президента Татарстана Минтимеру Шаймиеву, в которой они требуют вернуть им деньги. 

Утром 4 марта граждане пришли к зданию правительства Татарстана и вручили премьер-министру республики Ильдару Халикову ультиматум с требованием возместить потерянные средства. Также протестующие потребовали опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензии у "Татфондбанка" и "ИнтехБанка". 

Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у "Татфондбанка", входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Права работать на финансовом рынке также лишены "ИнтехБанк", связанный с "Татфондбанком", и еще одно кредитное учреждение из Казани - "Анкорбанк". 

Проблемы "Татфондбанка" негативно сказались на многих более мелких банках региона. Целый ряд кредитных организаций заявил о массовом оттоке средств клиентов. Еще несколько банков пострадали из-за того, что обслуживались в процессинговом центре "Татфондбанка".

Также инициативная группа пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка разместила в интернете обращение к Владимиру Путину с требованием отправить премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова в отставку. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org. «Согласно федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах", целью деятельности председателя совета директоров акционерного общества, является организация работы совета директоров, которая обеспечит достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав интересов акционеров и клиентов банка», - говорится в петиции. Ее авторы считают, что к отзыву лицензии привела «профессиональная некомпетентность и профессиональная непригодность» господина Халикова. 

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
почему не сообшаете о задержании сегодня на пикета Александры Юмановой?
Сергий Гупало написал 11.03.2017 16:50
Ее полицаи схватили как раз в 13-12 и увезли в неизвестном направлении.
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