Воду в Луганск обещают вернуть с западной, украинской стороны сегодня же вечером

Украинская сторона обещает устранить аварию на Западной фильтровальной станции (ЗФС) к вечеру 11 марта, подачу воды восстановят к воскресенью, сообщил в субботу Луганский информационный центр со ссылкой на директора унитарного предприятия "Лугансквода" Александра Авершина.

"Планируемое окончание работ - 19:00 сегодня. Не ранее, чем завтра (12 марта) с 7:00-8:00 мы сможем говорить о том, что будет восстановлено водоснабжение в полном объеме при условии выполнения аварийных работ", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с западной фильтровальной станции в результате аварии на одной из ниток водовода ЗФС.

"В три часа ночи без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит", - сообщил Луганский информационный центр.

В пресс-службе предприятия отметили, что в связи с этим будут изменены существующие графики подачи воды на города.

"Со слов представителей КП "Попаснянский районный водоканал", подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200мм. Официальных документов, подтверждающих данную информацию, не предоставили", - говорилось в сообщении.

Украина не первый раз прекращает подачу воды в ЛНР с подконтрольной им территории. Так, Киев 1 декабря 2016 года прекратил подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Как пояснил тогда заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Владимир Гуц, отключение связано с неоплатой соответствующих счетов со стороны ЛНР. 13 января исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергей Иванушкин сообщил, что украинская сторона начала подачу в республику воды с подконтрольной Киеву территории Луганской области, а на предприятии "Лугансквода" сообщили, что республика полностью рассчиталась с Киевом за поставленную в январе воду с Петровского водовода и Западной фильтровальной станции.

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