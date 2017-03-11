Медведев-гейт обошёлся без взлома его почты, сообщили фэсбы-хакеры через адвоката

Адвокат Руслан Коблев, представляющий интересы предполагаемого лидера группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, заявил, что его подзащитный и другие хакеры группы не имеют отношения к взлому переписки премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает RNS.

Коблев также усомнился, что почту главы правительства "могут вскрыть обычные хакеры". По словам адвоката, ящики в правительственном домене ".gov" группа "Шалтай-Болтай" также не вскрывала. Аникеев рассказывал только о взломе частной переписки, добавил Коблев.

Коблев говорит, таким образом, что его подзащитному вменяют незаконный доступ к частной почте граждан, а не к служебной переписке, содержащей охраняемые законом тайны. В частности, Аникееву, а также еще двум предполагаемым членам группировки, Александру Филинову и Константину Теплякову, предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК).

По версии следствия Аникеев и "Шалтай-Болтай" взламывали мобильные устройства и почтовые аккаунты чиновников и бизнесменов, а затем продавали украденную там информацию.

Следователи, в частности, также проверяют хакеров на причастность к взлому почты высокопоставленных чиновников, включая замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко.

По версии следствия, в феврале 2016 года Аникеев вместе с соучастниками, используя вредоносные программы, получили неправомерный доступ к почтовому ящику главы дирекции и по управлению проектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Сбербанка" Кислякова, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в сети Интернет. Украденные у Кислякова массивы информации были обнаружены на одном из носителей, изъятых у Аникеева после задержания осенью 2016 года. Он и Тепляков дали признательные показания во взломе почты Кислякова.

Сразу после задержания Льюис дал признательные показания, активно сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение. С учетом всего этого он не может получить больше, чем две трети от максимального срока по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), который составляет пять лет лишения свободы.

Переписка Тимура Прокопенко была выложена на ресурсах "Шалтая-Болтая" весной 2015 года. Несколько писем из почты Евгения Кислякова, в том числе касающихся "подковерных интриг" по запуску проекта УЭК в Санкт-Петербурге, "Шалтай-Болтай" опубликовал в марте 2016 года.

Хакеры написали, что раздумывают над тем, выложить весь массив писем, якобы принадлежащих Кислякову, в открытый доступ или выставить на биржу по торговле чужой перепиской. Был выбран второй вариант, и информация была куплена неизвестными за 58 биткоинов (более 56 тысяч долларов).

От редакции: С перепиской Мити-преемника, взломанной злонамеренными хакерами, или же без неё - но скандал явно претендует на титул "зашквар года". Владелец итальянских виноградников, убеждающий крымчан, что денег в бюджете нет - остаётся на посту, словно неприкасаемый. Таковы итоги "изживания совка" - кастовая система, несменяемость власти.

В Южной Корее, Испании после коррупционного скандала президентов отправили в отставку. В Китае претендента на пост генерального секретаря - растреляли. В Италии, Израиле - посадили.

В РФ после коррупционного скандала премьер отправил Навального в бан.

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