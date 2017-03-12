После Дадина и Чудновец Путин может освободить и Кунгурова

Две новости – хорошая и плохая. Не знаю, с какой начать. Давайте все же начнем с хорошей.

На 28 марта в Верховном суде намечено рассмотрение апелляции тюменского блогера Алексея Кунгурова, осужденного на два года колонии-поселения по сфабрикованному, на мой взгляд, делу об «оправдании терроризма». Так что в рамках путинской предвыборной «оттепели» и он тоже может быть оправдан. Не значит, что будет, но надеется на это.

В самом деле, если президентские юристы посмотрят на его дело так же, как посмотрели на дела И.Дадина, Е.Чудновец и О.Севастиди, то оправдание неизбежно.

Осенью я рассказывал здесь на ФОРУМе.мск, что еще на стадии предварительного следствия подписал петицию в защиту Кунгурова, которую через портал change.org распространял известный политик Степан Сулакшин.

Почему подписал? Во-первых, потому что считаю эту статью УК 205.2. об «оправдании терроризма» неконституционной, а дело против журналиста сфабрикованным. Оно же и началось после доноса некоего «доброжелателя». А природу появления таких доносов мы знаем. Они всплывают на свет как раз тогда, когда кто-то становится слишком неугоден или попросту не хватает «галочек» в отчетах о выполнении плана по валу и «раскрываемости».

Что говорится в законе? Цитирую: «Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с момента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания».

Ничего подобного в статье Кунгурова не было. Странное же дело. Больше года мы там в Сирии кого-то бомбим, более 60 млрд. руб. на это угрохали, а сами понятия не имеем, кого. Что это за запрещенное у нас «Исламское государство», откуда взялось, на чем держится, от кого получает поддержку оружием и деньгами?

Рассказал немного об этом блогер, как видит и понимает, – и за то сразу за решетку его? Браво!

Да здесь все против гарантированной Конституцией свободы слова и печати! Я же вот, например, просто балдею от ее ст. 29-й п.3: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

А посадить человека за то, что высказался об ИГИЛ - это и есть антиконституционное принуждение к отказу от своих убеждений и мнений.

Давно же говорят юристы: надо каленым железом выжечь из законодательства все эти «оправдания», «возбуждения» и «разжигания». Не может быть в правовом государстве законов с такими обвинениями. Потому что это не юридические термины, а эмоциональные. Между тем, по «русской» 282-й статье за лайки и перепосты только в прошлом году осудили 500 ребят. Официальные цифры, между прочим.

Под эту статью можно «подверстать» любого критика режима или жульнического налога на «капремонт дома». Вы будете говорить на суде: «Я - критикую. Имею право по закону о СМИ и Конституции». А прокурор будет возражать: «Нет, вы возбуждаете и разжигаете». Не надо объяснять, на чьей стороне будет победа.

В том же ряду и статья об «оскорблении чувств верующих», скоропостижно вброшенная в УК после осуждения «Пусей» на два года колонии.

Могу на спор: сам патриарх Кирилл не сможет мне доказать, что он верующий. А как он будет это доказывать? То, что он, собственно, из пресс-секретарей РПЦ был произведен в предстоятели, еще ни о чем не говорит. Как и умение проводить литургии, читать проповеди и молитвы. Как-то сразу приходит на ум стишок из Гейне: «Они тайком тянули вино, проповедуя воду публично».

Когда, вторгаясь в дела государства, он называет войну в Сирии «оборонительной» и потому «справедливой», то выступает как замминистра обороны по политчасти. А не как последователь учения Христа с его главнейшей заповедью «Не убий».

Кстати, 18 февраля я от имени журналистского сообщества обратился на сей счет с Открытым письмом к главе Следственного комитета РФ А.И.Бастрыкину и офиц.представителю Московского Патриархата В.Р.Легойде. Называется «Конституция запрещает статью о «защите чувств верующих».

И в этом послании как раз просил объяснить, кто такие верующие и какие-то такие особые чувства они испытывают в отделенном о церкви государстве, что оно должно защищать эти чувства всей силой своего репрессивно-карательного аппарата (http://forum-msk.org/material/society/12836554.html).

И вот вчера, то есть спустя 20 дней, получаю по электронке послание из Следкома. Вы думаете, от Александра Ивановича, который и растолковал нам все про эти «чувства верующих»? Если бы. Не снизошел-с...

Ответ подписал ст.инспектор отдела с заумным названием Е.Н.Кондратюк. Он уведомил, что наше журналистское обращение отфутболено в Белгородское управление Следкома.

То есть тем самым пинкертонам, которые и начали стряпать дело против девицы, прикурившей в церкви от купленной свечи. Какой-то чувак увидел этот снимок в соцсети спустя полгода, предельно оскорбился и накатал на кощунницу жалобу. Как я уже докладывал, природу появления таких доносов мы знаем.

Что касается мнения г-на церковного публициста В.Легойды, то ему спихивать наше обращение некуда. Вообще думаю, что он отмолчится.

Что касается рассмотрения 28 марта в Верховном суде апелляции осужденного блогера А.Кунгурова, то представлять его интересы будет адвокат. А сам он станет отвечать на вопросы из своего непрекрасного далека, как сказано, «в режиме пресс-конференц-связи». Как бы не пропустить…

А какая же плохая новость? – спросите. А такая. Для меня, конечно. Оправданная в понедельник 6 марта воспитательница Евг.Чудновец уже в пятницу 10 марта побывала в Москве сразу на двух телеканалах. Днем на записи в программе А.Гордона «Мужчины/женщины», а вечером добралась до телеведущей «Дождя» Ксюши Собчак. И вот эта прыть меня поразила больше всего.

К Ксюше Собчак…