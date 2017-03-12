Украина рассчитывает в этом году получить 5 млрд долларов от МВФ, без этих денег Киев не сможет удержать курс гривны и выплачивать внешние долги, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. Он отметил, что в ближайшее время Украина должна сделать выплаты по внешним долгам – около 12,5 млрд долларов. Для выделения очередного транша от МВФ Киеву придется пойти на сокращение бюджетников и госслужащих, монетизацию субсидий, а также на повышение цены на газ.

Решение по Украине МВФ может принять на заседании совета директоров организации 20 марта.

Пока что это всё, чего добилась Украина после 2014 года - кредитов МВФ, обусловленных условиями, направленными не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на привязывание её к международным финансовым потокам.

Любопытно, что всего восемь стран с наибольшими квотами в Фонде должны определять политику МВФ — Соединенные Штаты, Япония, Германия, Франция, Соединенное Королевство, Китай, Россия и Саудовская Аравия. Россия имеет 2,74 % голосов, что пропорционально ее взносам в уставной капитал МВФ. Если учесть, что уставной капитал МВФ составляет около 300 млрд. долларов, то взносов РФ в эту организацию хватило бы на кредитование Украины. Но при этом США вместе с ведущими западными государствами располагают возможностью осуществлять контроль над процессом принятия решений в МВФ и направлять его деятельность исходя из своих интересов.

Получается, Россия оплачивает антироссийскую политику Украины, исходя из рекомендаций МВФ. И за эту "благотворительность" уж точно никто на Украине спасибо не скажет...

А.Б.