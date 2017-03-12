Украина рассчитывает в этом году получить 5 млрд долларов от МВФ, без этих денег Киев не сможет удержать курс гривны и выплачивать внешние долги, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. Он отметил, что в ближайшее время Украина должна сделать выплаты по внешним долгам – около 12,5 млрд долларов. Для выделения очередного транша от МВФ Киеву придется пойти на сокращение бюджетников и госслужащих, монетизацию субсидий, а также на повышение цены на газ.
Решение по Украине МВФ может принять на заседании совета директоров организации 20 марта.
Пока что это всё, чего добилась Украина после 2014 года - кредитов МВФ, обусловленных условиями, направленными не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на привязывание её к международным финансовым потокам.
Любопытно, что всего восемь стран с наибольшими квотами в Фонде должны определять политику МВФ — Соединенные Штаты, Япония, Германия, Франция, Соединенное Королевство, Китай, Россия и Саудовская Аравия. Россия имеет 2,74 % голосов, что пропорционально ее взносам в уставной капитал МВФ. Если учесть, что уставной капитал МВФ составляет около 300 млрд. долларов, то взносов РФ в эту организацию хватило бы на кредитование Украины. Но при этом США вместе с ведущими западными государствами располагают возможностью осуществлять контроль над процессом принятия решений в МВФ и направлять его деятельность исходя из своих интересов.
Получается, Россия оплачивает антироссийскую политику Украины, исходя из рекомендаций МВФ. И за эту "благотворительность" уж точно никто на Украине спасибо не скажет...
А.Б.
|
|
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 12.03.2017 03:30
.
Жуткое происшествие и безнаказанное убийство случилось после того, как зазомбированные украинским телевидением канадцы позвонили в полицию и заявили, что какой-то водитель ведет себя неадекватно за рулем машины, видимо, под воздействием спиртного или наркотиков. И хотя на тот момент они не знали, что за рулем находится ярый сторонник русского мира, это никак не оправдывает их русофобского поступка!
.
После подлого, ничего не оправданного звонка обработанных украинской пропагандой жителей Эдмонтона, полиция остановила машину, в которой ехал В.Савин, и потребовала у него пройти тест на присутствие алкоголя в организме. Савин, моментального догадавшийся о русофобских настроениях канадобандеровской полиции, выхватил большой охотничий нож и с криком: "русские не сдаются!" -- бросился на полицейского. Разъяренный звучанием русского языка канадский полицейский-русофоб достал оружие и несколько раз выстрелил в русского патриота. Великий патриот россии, пытавшийся построить русский мир в Канаде, скончался на месте.
.
Примечательно, что за полчаса до этого трагического случая, он написал у себя в Фейсбуке: "россия победит".
.
Ватное население Канады понесло невосполнимую потерю! Надеюсь, М.Захарова не оставит этот вопиющий случай русофобии и нарушения прав русскоязычного населения безнаказанно и станцует воинственный танец с саблями на приеме у канадского посла в Москве!
.
http://buggybugler.info/articles/v_kanade_nachalsja_genotsid_russkih-1028.html
.
Низабудимнипрастим, братья!
.
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 12.03.2017 03:24
.
Весь цимес ситуации в том, шо окопавшиеся в "Мосэнергосбыте" ярые русофобы начислили долг за услуги по дому который снесен, и из которого семья А.Белецкого выехала еще в 2001 году.
.
"Сегодня у меня были обнулены все вклады (в том числе в евро и долларах, детские деньги), а на всех банковских картах образовалась задолженность. Мне вот теперь очень интересно, на что, по их мнению, я должен содержать семью из двух детей и жены в декрете, которая не получает деньги, когда мои гонорары будут переводиться на карты с задолженностью, а вместо того, чтобы работать, я буду ходить по судам...", -- негодует патриот в Фейсбуке.
.
Напомним, что с декабря 2016 г. российские банки перешли к практике взыскания долгов без судебного решения. Теперь во многих договорах с клиентами есть пункт, в котором указано, что для передачи дела приставам, которые имеют право взыскивать деньги и имущество, достаточно будет удостоверяющей наличие задолженности подписи нотариуса.
.
НэТ написал 12.03.2017 03:19