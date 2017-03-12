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Московский листок

На ТВ замироточила "Мурка"

Опубликовано 12.03.2017 в разделе комментариев 1

прокуратура поклонская мурка
На ТВ замироточила "Мурка"

Депутат Госдумы, генерал прокурорской службы Наталья Поклонская сыграла на рояле «Мурку» в программе «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, которая вышла в эфир в субботу, 11 марта. А что не "Боже, царя храни"? Я в недоумении...

Правда, ее попросили. Ну а если бы ее попросили испольнить "Дойчланд, дойчланд убер аллес" или "Ще не вмерла Украина"? А что, хорошая песня, собенно в первоначальном варианте Чубинского:

Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
На-що віддавъ Украіну
Москалямъ поганимъ ?!

Депутат Поклонская всегда исполняет, что попросят?

Вот тут один сайт явной антироссийской направленности пишет: "Господа прокуроры, улыбнитесь! Не скрытая камера сняла то, как вас опустили! Расслабьте булки своего непонимающего мозга".

И возразить нечего...

Ну хорошо, что депутата и прокурора пригласили на юмористическую, а не порнографическую программу.

Анатолий Баранов

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Всего комментариев к статье: 1
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У Озера
адвокат написал 12.03.2017 09:29
Сперва Боже царя храни,потом Мурка,все правильно,следующий номер будет -танец у шеста!
Что может быть еще ,в блатном государстве,живущем по понятиям.??
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