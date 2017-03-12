На ТВ замироточила "Мурка"

Депутат Госдумы, генерал прокурорской службы Наталья Поклонская сыграла на рояле «Мурку» в программе «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, которая вышла в эфир в субботу, 11 марта. А что не "Боже, царя храни"? Я в недоумении...
Правда, ее попросили. Ну а если бы ее попросили испольнить "Дойчланд, дойчланд убер аллес" или "Ще не вмерла Украина"? А что, хорошая песня, собенно в первоначальном варианте Чубинского:
Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
На-що віддавъ Украіну
Москалямъ поганимъ ?!
Депутат Поклонская всегда исполняет, что попросят?
Вот тут один сайт явной антироссийской направленности пишет: "Господа прокуроры, улыбнитесь! Не скрытая камера сняла то, как вас опустили! Расслабьте булки своего непонимающего мозга".
И возразить нечего...
Ну хорошо, что депутата и прокурора пригласили на юмористическую, а не порнографическую программу.
Анатолий Баранов
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адвокат написал 12.03.2017 09:29
Что может быть еще ,в блатном государстве,живущем по понятиям.??