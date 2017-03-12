Саудовская Аравия готовит депортацию 20 процентов своего населения

Саудовская Аравия разрабатывает программу по депортации около 20% населения страны, а именно пяти миллионов мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat.

По инициативе одного из депутатов, доктора Садка Фаделя, решение обсуждается в Консультативной ассамблее страны. Власти королевства обеспокоены, что мигранты будут требовать саудовского подданства.

- Интересно, будет ли это считаться геноцидом? - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Одномоментное насильственное переселение 5 миллионов человек, вероятно, самое масштабное в современной истории.