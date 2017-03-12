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Московский листок

Саудовская Аравия готовит депортацию 20 процентов своего населения

Опубликовано 12.03.2017 в разделе комментариев 1

Саудовская Аравия готовит депортацию 20 процентов своего населения

Саудовская Аравия разрабатывает программу по депортации около 20% населения страны, а именно пяти миллионов мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat.

По инициативе одного из депутатов, доктора Садка Фаделя, решение обсуждается в Консультативной ассамблее страны. Власти королевства обеспокоены, что мигранты будут требовать саудовского подданства.

- Интересно, будет ли это считаться геноцидом? - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Одномоментное насильственное переселение 5 миллионов человек, вероятно, самое масштабное в современной истории.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик691 написал 12.03.2017 12:16
Турки и персы рассмотрят вопрос о депортации сионистов на историческую родину - а Ад?
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