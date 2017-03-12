В Дагестане Чемпионат по смешанным единоборствам закончился массовой дракой

Массовой дракой закончился поединок открытого чемпионата по смешанным единоборствам среди любителей в Махачкале между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым. Как сообщает портал «Чемпионат.com», Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов, поднимаясь, лягнул соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители, и началась массовая потасовка.

"Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки", - цитирует издание сообщение клуба "Горец".

«В возникшей, после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам. От лица всей команды выражаю благодарность федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом», - написал в своем Instagram Владимир Минеев.