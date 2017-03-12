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Московский листок

В Дагестане Чемпионат по смешанным единоборствам закончился массовой дракой

Опубликовано 12.03.2017 в разделе комментариев 1

Массовой дракой закончился поединок открытого чемпионата по смешанным единоборствам среди любителей в Махачкале между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым. Как сообщает портал «Чемпионат.com», Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов, поднимаясь, лягнул соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители, и началась массовая потасовка.

"Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки", - цитирует издание сообщение клуба "Горец".

«В возникшей, после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам. От лица всей команды выражаю благодарность федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом», - написал в своем Instagram Владимир Минеев.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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написал в своем Instagram Владимир Минеев
читатель,,, написал 12.03.2017 11:59
Не надо борзеть Володя Минеев, пнул тебя горнороисянин, терпи ради многоанальной дрюжбы народов.
Об этом видимо попросили Володю в подтрибунном помещении.
В Роисянии уже стало традицией извиняться каким-то русским перед кадыровцами, теперь и перед дагистонцами.
Кстати, где язвительные комментарии от редакции, или там от А. Б.?
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