Осужденная на 7 лет за SMS Оксана Севастиди вышла на свободу

Жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к семи годам тюрьмы за госизмену и помилованная президентом, вышла на свободу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ее адвоката Евгения Смирнова. "Оксана только что вышла из СИЗО. Сейчас мы решим, куда отправимся", - сказал он.

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. Адвокат осужденной Евгений Смирнов заявил тогда, что намерен добиваться полной отмены приговора.

Напомним, в марте 2016 года Краснодарский краевой суд признал 46-летнюю жительницу Сочи Оксану Севастиди виновной в государственной измене (ст.275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазской границы