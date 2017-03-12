Минобороны сдержанно пошутило над натовской солидарностью, укрепляя союз богатых и бедных имени Путина

Латвийские представители не захотели посетить бригаду армейской авиации в городе Остров, а также Псковскую дивизию Воздушно-десантных войск, относительно которых ранее высказывали обеспокоенность. Об этом сегодня сообщили в военном ведомстве Российской Федерации.

Согласно информации Минобороны РФ, в текущем году оборонное ведомство России, которое придерживается открытой политики, пригласило делегацию латвийских коллег посетить бригаду армейской авиации в Острове и Псковскую дивизию ВДВ, по которым ранее Рига высказывала обеспокоенность. «Но натовская солидарность не позволила латвийской стороне направить своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-то реальных угроз со стороны Минобороны России в данном регионе», — сказали в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве прокомментировали заявление Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, согласно которому руководство блока якобы приглашало российских военных наблюдателей свыше десятка раз на свои учения в минувшем году. По данным Минобороны РФ, Москва получала только одно приглашение.

От редакции: Нет, посмеяться над НАТО, конечно же, святое дело. Какая же там может быть солидарность - у бедных экс-советских республик Прибалтики и мирового богатея и жандарма США? Пошутите-пошутите, господа генералы - у вас пока есть на это время. А заодно задайте и себе вопрос: какая вас-то солидарность побуждает защищать не только и не столько границы РФ, сколько правящий в РФ класс (солидарность рублёвых ипотечников с долларовыми миллиардерами?). Который, кстати, даже медицину (которую сам тут и угробил) предпочитает заграничную - вон, Сечин прокатился до итальянской клиники, чтоб похудеть. Там же где-то уже, наверное, зазеленела лоза на виноградниках премьер-министра всея сырьевой империи. А вы - смейтесь, смейтесь над "буржуями", господа генералы, под триколором и с нынешними коррупционными скандалами в Росгвардии, вам только это и к лицу... И тысячи танков НАТО у границ, вами как бы защищаемых - это тоже, наверное, смешно...

Д.Ч.

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