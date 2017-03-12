На заводе "Куйбышевазот" установки по переработке циклогексана с большим трудом потушили

В Тольятти Самарской области на заводе "Куйбышевазот" произошел крупный пожар. В течение нескольких часов пожар был локализован, угрозы распространения возгорания нет, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе предприятия.

"Пожар был локализован примерно в 11:30 (по Москве). Угрозы распространения на другое оборудование или какой-либо угрозы для жителей города нет. Сейчас пожарные расчеты приступили к ликвидации", - сказал собеседник агентства. Как отметили в пресс-службе, причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

В воскресенье на территории завода "Куйбышевазот" загорелись две установки по переработке циклогексана. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров.

На место были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые тушат пожар по третьему номеру сложности, передает ТАСС. На месте работает лаборатория, осуществляющая замеры воздуха. Превышения уровня предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Угрозы населению нет, сообщили в ГУ МЧС.

На место происшествия был направлен пожарный поезд, в готовность приведены два вертолета Ми-8 в Казани и Нижнем Новгороде, а также аэромобильная группировка Самарской области. Главное управление МЧС по Самарской области в связи с пожаром переведено в режим повышенной готовности, создан оперативный штаб.

"Куйбышевазот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности". Оно производит в том числе аммиак и азотные удобрения, технологические газы, обеспечивающие потребности основных бизнес-направлений, и вместе с тем являющиеся самостоятельными товарными продуктами. Завод был основан в 1966 году.

Напомним, рабочему классу, а равно и не принадлежащим ему средствам производства - живётся в Тольятти всё хуже. Полгода назад в Тольятти бывшие работники предприятия "АвтоВАЗагрегат", 29 августа, перекрыли федеральную трассу М5, требуя выплатить долги по заработной плате. На дороге образовалась пробка в обоих направлениях, сообщает тольяттинский сайт TLT.ru. Как говорится в паблике "Происшествия Тольятти" в соцсети "ВКонтакте", митинг проходит на пешеходном переходе, люди пришли с плакатами и периодически ходят по пешеходному переходу, затрудняя движение автомобилей в оба направления. "Кто-то там матерится - с дачи едет", - комментирует автор видео, размещенного в Сети.

Митингующие держат транспаранты, на которых написано "Козлов, отдай наши деньги!", "Козлов, верни рабочие места! Наши дети хотят кушать!". Козлов - это генеральный директор ОАО "АвтоВАЗагрегат" Виктор Козлов.

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