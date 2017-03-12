Низложенная "Пакша" покинула президентский дворец в Сеуле, но Мите-премьеру это не грозит

Отстраненная от должности президент Южной Кореи Пак Кын Хе, импичмент которой 10 марта утвердил Конституционный суд страны, покинула официальную резиденцию главы государства в Сеуле. Трансляцию от Голубого дворца вел в прямом эфире телеканал YTN.
Кортеж Пак Кын Хе покинул территорию дворца в 19:17 по местному времени (13:17 по Москве), хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18:00 (12:00 По Москве). Как передает РИА "Новости", из Голубого дворца Пак Кын Хе направилась в частные апартаменты в Сеуле. У ее дома собрались сотни сторонников, призывающих отменить импичмент. Район вокруг апартаментов Пак Кын Хе оцеплен полицией.
Пак Кын Хе принесла извинения и выразила надежду на то, что "правда будет раскрыта", сообщает YTN. С заявлением от ее имени выступил представитель Пак Кын Хе после прибытии экс-президента в личные апартаменты из государственной резиденции.
"Я бы хотела извиниться за то, что не смогла выполнить свои обязанности до конца... Несмотря на то, что это займет время, я верю, что правда будет раскрыта", - говорится в заявлении экс-президента, которое цитирует ТАСС. Агентство Kyodo отмечает, что такая формулировка может говорить о несогласии Пак Кын Хе с решением Конституционного суда.
Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе принимала участие в коррупционных схемах Чхве Сун Силь или, во всяком случае, была в курсе происходящего.
В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. После утверждения импичмента Конституционным судом досрочные выборы главы государства должны пройти в течение 60 дней.
Отметим, что итогом длительного коррупционного скандала в Южной Корее - стала отставка президента. Компания "Самсунг" меньше понесла убытков от этого скандала, на прибылях её столь "патриотический" вопрос никак не отразился.
Однако в РФ-то разыгрался скандал не слабее южнокорейского: оказалось, что премьер-министр и недавний президент РФ имеет в Италии виноградники, ну и вообще не обделён зарубежной недвижимостью. В случае даже резкого отрешения от должности - ему будет, и куда поехать, и гед жить, а в крайнем случае - можно и в виноделы податься... Никаких вопросов относительно соответствия такого крупного владельца иностранными землями и домами - не вставало в Кремле. Потому что есть неприкосновенные тут. А в проамериканской Южной Корее - нет. Вот какая странность...
В Южной Корее, Испании после коррупционного скандала президентов отправили в отставку. В Китае претендента на пост генерального секретаря - растреляли. В Италии, Израиле - посадили.
В РФ после коррупционного скандала премьер отправил Навального в бан.
Да, кстати, отрешению от должности "Пакши" - предшествовали массовые многодневные гневные акции. В РФ же, видимо, коррупция, лоббизм и иностранность недвижимости высших лиц власти - столь привычны, что и выходить на улицу незачем - обворуют ещё...
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Ченко написал 12.03.2017 16:30
А где сказано, что госпоже "Сук А" не принадлежит- где-нибудь в республике Саха -соха, борона и некое земельное угодье?., или не в Якутии - в Италии?..
Второе:
Не будьте легковерными, в "свободном мире" как в кино, лицевыми мускулами шевелят в кадре, а поют за кадром...
И вор громче всех кричит "держи вора"...
И...