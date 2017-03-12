Богатая Саудовская Аравия пополнит пятью миллионами армию беженцев в ЕС

Власти Саудовской Аравии планируют депортировать из страны 5 млн нелегальных мигрантов, сообщает Al Arabiya. В настоящее время инициатива обсуждается в Консультативном совете, говорится в сообщении. С предложением провести массовую депортацию выступил один из депутатов Садка Фадель. Он заявил, что в большинстве случаев иностранцы приезжают в Саудовскую Аравию нелегально, чтобы впоследствии получить возможность постоянного проживания в королевстве.

Депутат высказал опасения, что мигранты потребуют натурализовать их, предоставив им саудовское подданство. По данным Фаделя, в основным мигранты приезжают в Саудовскую Аравию из стран Африки и Азии.

Как отмечает РИА "Новости", готовящаяся кампания по выдворению нелегалов не первая в стране - с 2012 по 2015 год из государства депортировали 243 тысячи пакистанцев, некоторых по обвинению в исламском терроризме.

Начало массовой миграции в королевство было положено в 1970-е годы на фоне нефтяного бума. Мигранты устраивались шоферами, осваивали и менее квалифицированную работу - грузчиков, бэбиситтеров и подсобных рабочих.

Система саудовской трудовой миграции получила название "кафала". По правилам кафалы, право приезжего на проживание поставлено в зависимость от намерений его работодателя. Без согласия саудовца, который привез мигранта, тот не может сменить место работы.

В саудовских городах образовались гетто мигрантов, а общее число гастарбайтеров выросло до внушительных отметок - 30% населения страны.

Многие жители Саудовской Аравии уверены, что миграция повышает уровень преступности. Однако недовольны своим положением и сами приезжие. С 2014 года в стране проходят акции протеста пакистанских работников, которым не заплатили за их труд. В январе 2017 года произошли столкновения в священном городе Мекке, завершившиеся арестами приезжих. На этом фоне правозащитная организация Human Right Watch заявила о массовых нарушениях прав гастарбайтеров.

Усугубляет положение дел и религиозная напряженность. Наниматели в Саудовской Аравии - мусульмане, а приезжие работники нередко придерживаются христианской веры. Саудовские власти опасаются и исламского экстремизма.

От редакции: Видимо, кризис затянул пояса (или что там у них в этих белых одеждах-то?) даже в самой богатой стране Ближнего Востока. И куда же податься всем этим миллионам? Конечно же, в толерантный и пока ещё существующий Евросоюз! Так что саудиты на этот раз займутся поставкой не сырья для индустрии, а рабочих рук - ну, и всего им сопутствующего... Благое дело, на самом деле. Останутся одни эмиры и обслуживающие нефтевышки, остальные - вон. Ну, а ЕС - разберётся, он привычныйц. Вон, в Белоруссии и на Украине понастроили уже лагерей для беженцев - хотя, Белоруссия не ЕС, но это пока. Пока Путин всё повышает цену на газ для "братьев-славян" - дело идёт в сторону ЕС, конечно же, батьке некуда податься больше. И пополнившись миллионами беженцев, да желая их разместить подальше от столиц, ЕС ему ещё многое что разрешит, чего Путин не хочет...

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