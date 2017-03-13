Закон об отзыве депутатов за вранье на мази. Но станут ли они в итоге меньше врать?

Новостной портал «URA.RU» выдал сенсационную новость, душевно обнадежившую наших бедных избирателей, уставших от повальной лжи и предательства избираемых ими фигурантов:

«Депутатов региональных Законодательных собраний могут начать лишать мандатов за невыполнение обещаний. Соответствующий законопроект, подготовленный лидером общественного движения «За Урал» Владимиром Коньковым, будет рассмотрен правительством РФ по поручению Путина.

«Народный избранник может во время предвыборной кампании наобещать с три короба, а потом об обещаниях забыть. Отсутствие отчетности в период между выборами порождает безответственность», – пояснил автор законодательной инициативы.

Подтвердить факт утраты доверия можно будет подписями в количестве не менее 5% избирателей по округу. Законопроект коснется только депутатов-одномандатников, поскольку процедура снятия партийного депутата с должности гораздо сложнее: в этом случае за кандидата поручалось политическое объединение. Тем не менее работа и в этом направлении уже ведется.

Поправки в закон повысят явку на выборах и их значимость, так как депутаты, боясь быть уволенными, начнут более эффективно работать».

Но вот какую интересную подоплеку высветил этот благостный законопроект.

То есть исходно полагается, что депутат – это хапок, рвущийся во власть ради своей добычи, и общество должно придумывать какие-то средства борьбы с его хватательным инстинктом. Но зачем тогда нам вообще этот дико раздутый депутатский корпус, чья численность, похоже, составляет государственную тайну, ибо в открытых данных этой цифры нет – но, по прикидкам, всех нардепов на Руси до полумиллиона.

Что они в тысячах городских и сельских советов делают? Налаживают там быт, культуру, экономику, правовую базу? Да нет – всем этим занимаются, если занимаются, госчиновники, которым у нас тоже несть числа.

А низовые депутаты заняты по большей части одним только – ползучей приватизацией вроде перевода земель сельхозназначения в земли для коттежного строительства. За взятки, разумеется. А то с какой бы стати эти избранники вкладывали в их избирательные кампании нешуточные деньги – при том, что часто они не получают никакой зарплаты.

Значит, отбить затраты на свое избрание можно лишь каким-то левым образом. Тут и те земельные аферы, и проводка всяких кривых тендеров, и законодательное сопровождение разных вредоносных бизнес-проектов, и крышевание жилищного и прочего строительства. Это известно всем – но на кой ляд тогда нам весь этот институт заведомых вредителей, еще и защищенных их депутатским нимбом?

Ответ наших идеологов на это давно дан: для демократии. Дескать как она ни плоха, но ничего лучшего до сих пор не придумано.

Но это – лицемерное вранье и подмена сущностей. Известно, что любое средство может быть как благим лекарством, так и смертельным ядом – в зависимости от дозы и способа применения.

Это же верно и для нашей выборной демократии – которую изначально использовали как тампон при вкалыванье нам той же приватизации, отдавшей нас на милость ныне действующих олигархов.

И этот представленный Путину проект закона об обуздании депутатской мафии – зазнамый блеф, который не ослабит, а усилит кривую составляющую в наших выборных органах. О чем сказал в самую точку один из немногих наших достоверных политических экспертов Андрей Епифанцев:

«Если на выборах система дает сбой и все-таки пропускает неподконтрольного властям депутата и он при этом начинает вести независимую политику, то теперь по этому закону его можно будет легко снять. Так как собрать 5% подписей за его отзыв не представляет никакого труда. Это даже меньше, чем процент послушных бюджетников, которым можно просто приказать подписать петицию за отзыв... Привет нашей демократии!»

Но есть ли не блефовые предложения насчет того, как сделать эту демократию не пагубной, а хоть сколько-то для нас полезной? Без этой обреченной присказки – что демократия плоха, но делать нечего, придется под ее напев идти ко дну?

Да таких предложений масса! И не от каких-то отвлеченных общественников, а от предельно знающих предмет политтехнологов, людей хоть и циничных, но порой готовых выплеснуть весь их печальный опыт в назидание потомству.

Первое – число депутатов всех уровней надо сократить минимум вдесятеро. Ну, всем уже понятно, что это не просто дармоеды, но жуки-короеды, которые в сложившейся системе точат наше древо – ибо иной кормовой базы у них нет.

Второе – наше выборное законодательство сейчас запутано до того, что никакой кандидат без трех высокооплачиваемых юристов не сможет даже зарегистрироваться. Надо просто взять и отсечь ножом девять десятых из этой галиматьи.

Третье – может быть, самое важное. Сегодня кандидатский фонд ограничен у нас по закону такой суммой, что составляет едва ли одну десятую, а то и сотую от реальных затрат на выборную кампанию. Это тайна за семью печатями, и любой кандидат уже заведомо идет под уголовщину, собирая под себя те средства, что необходимы для участия в выборах. И делается в итоге марионеткой спонсоров, способных слить его в любой миг, если он откажется продавливать их кривые интересы. Когда, скажем, в США тот же кандидатский фон – открытый предмет гордости: чем больше бизнесменов вложилось в тебя, тем ты привлекательный для публики. И всем предельно ясно, какой именно проект ты будешь двигать, если изберешься.

Суть этих и подобных соображений в том, чтобы сделать нашу демократию не обреченной данью не пойми чему – а общественно-полезным инструментом. Чтобы во власть прошли те, в ком кипит честолюбивый комплекс Цезаря и Цицерона, сильнейший из людских страстей – а не ошметки Гобсека и Кощея, над златом чахнущих.

Но все эти соображения торпедирует сложившаяся у нас сегодня уникальная вотчина этих Гобсеков и Кощеев. А почему эти злодеи взяли верх над всем честным народом, почему честной народ готов за них из кожи вон голосовать – загадка наблюдаемого бытия.

Электорат бьют его же салом по сусалам – как например сенатор Андрей Клишас: «Абсолютизация прав избирателей может нарушить права других, более важных участников выборов». А этому электорату хоть бы хны, он и за такого Клишаса – руками и ногами: дескать жираф большой, ему видней!

Потом наша прерия, избравшая таких жирафов, страдает; потом радуется, что сам Путин проведет какую-то блезирную поправку против них; потом опять впадает в грешное уныние…

Ну, что поделаешь… Каков омут, такие и русалки. Других пока не родилось.