Россия готовится к роли проходного двора

Наталья Поклонская разработала законопроект о предоставлении российского гражданства по «праву почвы» ( Jus soli). Об этом сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА Новости. Проект уже зарегистрирован в Госдуме. Авторами его являются Константин Затулин и Наталья Поклонская.

«В случае принятия данного закона, получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — сказал Бальбек.

- В принципе дело может и неплохое, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если человек стремится получить российское гражданство, допустим, негр преклонных годов, который выучил русский за то, что на нем разговаривал Ленин - пусть получит. Только докажет, что его прадедушку выпороли на конюшне в Северной Калифорнии времен Александра Баранова. Не страшно, если российскими гражданами почувствуют себя поляки и финны, а также шведы с Аландских островов. А также турки из Эрзерума, китайцы из Даляня-Дальнего и даже американцы с Аляски и Гавайских островов. Они ж не виноваты, что Аляску продали. Есть даже область в Северном Афганистане, которая в конце 19 века была месяца два в составе империи - на этом основании, думаю, весь 20-миллионный Афганистан может сюда переселяться... Однако как быть с бывшими братьями? Люди голосовали на референдумах за суверенитет, орали "чемодан-вокзал-Россия", а теперь, стало быть, здрасьте, "я к вам пришел навеки поселиться"? Причем конституция позволяет этим "новым русским" оставить за собой и прежнее гражданство. Очень удобно - дома в Сумах или Тернополе "москаляку на гиляку", а в России - "верный сын отечества". И никак ему уже въезд не запретишь - на родину человек стремится... Честно говоря, за такой законопроект я б депутату Поклонской генерала и в СБУ присвоил.