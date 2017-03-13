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Московский листок

Орешкин-маневр: хуже Улюкаева

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 0

Какой «налоговый маневр» готовит ювенильный министр экономики Орешкин? Мнения Михаила Делягина, Максима Калашникова, Владимира Левченко.



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