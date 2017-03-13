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Московский листок

Поклонская желает дать расеянские паспорта всему советскому народу

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 2

ссср силовигархия госдура
Поклонская желает дать расеянские паспорта всему советскому народу

В России может быть введен новый принцип получения гражданства, основанный на "праве почвы". Об этом РИА "Новости" сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек. Он отметил, что такой подход предусматривает законопроект, предложенный Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Комитет по делам национальностей уже дал свое положительное заключение, подчеркнул депутат.

"В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи", - сказал Бальбек.

Если закон будет принят, право на упрощенную процедуру приобретения российского гражданства получат носители русского языка - выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, некогда входивших в состав СССР или Российской империи.

"Право почвы" - юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.

От редакции: Ничего нового тут нет - всё законодательное "россиянство", начиная с конституции 1993-го года, "слизано" с американского. Вот и это "право почвы" - есть в США, именно поэтому туда так и ломятся в роддома (или как там оно у них называется, эта "услуга") господа элитарии из Госдуры и почих закутков нашего классового общества. Автоматически детки получают второе гражданство - так что затраты на дорогую американскую медицину "окупаются". Надо так полагать, Поклонская кинулась радеть за советский народ потому что её рейтинг, благодаря мироточению недавнему, упал сильно ниже ноля... Однако всерьёз такие разговорчики в пользу народа воспринимать не стоит. И знаете, почему? В речи пациента снова мелькнула лексика регрессантов - "Российская империя". Очень хочется узнать у госпожи Поклонской - много ли на территории СССР сейчас проживает уроженцев Российской империи?! Или она умом своим, помутившимся на царе, проживает в синематографиеских симулякрах?

Зачем же тогда лишние слова говорить? "Входили", не входили... Чтобы признать не просто гражданство, а именно "право почвы", то есть социалистические равные права на социалистические недра ВСЕХ РЕСПУБЛИК СССР - паспортишек-то с двуглавой ерундой будет маловато! Нужно признать равенство прав всех уроженцев СССР на богатства недр, с которых получают сверхприбыли в свои карманы лишь олигархи, правящий класс, он же преимущественно - силовигархия, "питерские". Которым верой и правдой служит в Госдуре и Поклонская, и Затулин. Неужто Сечин захотел поделиться своими миллиардами с гастарбайтерами, будь они из Украины или Таджикистана, - да-да, поделиться с имеющими на СОВЕТСКУЮ НЕФТЬ точно такие же права? Не готов? Ну, тогда и нечего "сватов" засылать! Впрочем, вяк "А" мы из уст Поклоунской услышали - посмотрим, прозвучит ли "Б". А там, всей армией советского народа - можно и о следующих правах почвы поговорить. Поглубже в почву забуриваясь...

Правда, кто будет точно против в случае (фантастическом) принятия такой схемы получения гражданства - это правоохранительные органы и ФМС. Они же с ума сойдут: зарплата та же, а работы в сто раз больше. Вообще все силовики восстанут в данном случае пойдут против своей элиты, силовигархии. И будут правы. Так что Поклоунская, полагая что контратакует - на самом деле сморозила ещё большую глупость, чем насчёт бюста Николая Кровавого.

Д.Ч.

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Если девственница может родить - почему бюст не может мироточить? Или откуда берутся Поклонские



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Всего комментариев к статье: 2
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Она права
Elektrik написал 13.03.2017 00:41
Поклонскую ...очь уважаю.. она женьщина дела..
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В чем проблема Поклонской
Каппель написал 13.03.2017 00:36
Сама Поклонская, безусловно, из наших, но Кремль и едросы ее плотно обложили бездарными политтехнологами, которые специально топят ее рейтинг. Вся эта история с Муркой специально разыграна этими спецами, а Поклонскую заставили пойти на этот жалкий цирк и играть заученную роль. Когда она делает что-то от себя, без экспердов, то получается гораздо лучше. Возможно, что это компромисс за мир с ЕР, но слишком дорого он обходится. Разогнать бы ей весь этот жалкий аппарат, который прячет ее от народа, и обратиться за помощью напрямую к монархическим организациям. Мы бы организовали дело гораздо лучше, как в части пиара, так и во всем остальном.
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