Один из основателей ДНР умер от сердечного приступа в Донецке

В Донецке в воскресенье скончался организатор "Русской весны" в Донбассе Владимир Макович, который считается одним из основателей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом "Интерфаксу" рассказал руководитель проекта News Front Константин Кнырик.

По словам собеседника агентства, у Маковича долгое время были проблемы с сердцем. Именно сердечный приступ, как предполагается, и стал причиной его смерти.

Информацию о гибели Маковича подтвердил и бывший замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов. "Это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу Декларацию о государственной независимости ДНР", - уточнил Борисов на своей странице в Facebook.

Отметим, что летом 2014 года Макович был арестован по делу о гибели оператора Первого канала Анатолия Кляна. Тогда Макович занимал должность спикера Верховного совета республики.

В последние месяцы погиб целый ряд руководителей самопровозглашенных республик. Так, в начале февраля в Луганске был взорван автомобиль, в котором находился начальник управления народной милиции Олег Анищенко. Спустя несколько дней погиб полковник армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под псевдонимом Гиви.

Постоянный автор ФОРУМа.мск Дарья Митина пишет:

- А я так ждала мая!... Думала, приеду, зайду за Макoвичем на пятый этаж oгрoмнoгo здания на плoщади Ленина, и пoйдем мы с ним в парк Щербакoва, будем кататься на лoдке, есть наперегoнки мoрoженoе, жевать сладкую вату и раскланиваться с каждым втoрым прoхoжим, а каждый встречный-пoперечный будет мне гoвoрить, oкругляя глаза и пoднимая палец вверх: "Девушка, вы хоть понимаете, с кем вы пoд ручку идете? Этот человек провозгласил нашу Республику!"