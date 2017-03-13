Российские власти предлагают замедлять доступ к неугодным сайтам

Российские власти намерены внести в законодательство поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям российского законодательства, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, такая инициатива обусловлена тем, что многие иностранные интернет-компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем, что подчиняются законам стран, где зарегистрированы.

В разработке законопроекта участвует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор и другие ведомства, рассказали собеседники издания.

Отмечается, что инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе, в Кремле.

По данным собеседников издания, идея законопроекта родилась в ходе обсуждений дела ФАС против Google. В конце 2015 года ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания запрещала производителям мобильных устройств Android предустанавливать приложения конкурентов, один из которых – «Яндекс» пожаловался в ФАС. Служба оштрафовала Google на 438 млн руб. и предписала устранить нарушения, но Google этого не выполнил. А недавно руководитель службы Игорь Артемьев сообщил, что может применить иные меры к Google: «Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного».

Кроме того, решения российских судов по удалению контента отказались выполнять Facebook и Twitter. Роскомнадзор добился вечной блокировки в России социальной сети LinkedIn – суд признал ее нарушителем закона о персональных данных, но компания отказалась устранять нарушения. Однако закрывать доступ к крупным ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере, как понижение скорости связи, говорит человек, знакомый с сотрудниками администрации президента. Отмечается, что в случае принятия поправок норма будет распространяться и на российские компании.