В Госдуме предложили отменить материнский капитал

Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили отменить материнский капитал в связи с тем, что, по их мнению, эта система себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей», - цитирует RT Вострецова.

По мнению депутатов, материнский капитал необходимо заменить на гибкую систему ежемесячных выплат на детей до их 18-летия. В частности, предлагается платить 3 тысячи в месяц за одного ребенка, 8 тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.

Напомним, в январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до конца 2018 года. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что его ведомство уже направило предложения в правительство о продлении этой программы еще на 5 лет.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Изначально размер этой выплаты составлял 250 тысяч рублей, затем за счет ежегодной индексации сумма выплаты выросла до 453 тысяч.