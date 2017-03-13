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Московский листок

В Госдуме предложили отменить материнский капитал

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 2

В Госдуме предложили отменить материнский капитал

Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили отменить материнский капитал в связи с тем, что, по их мнению, эта система себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей», - цитирует RT Вострецова.

По мнению депутатов, материнский капитал необходимо заменить на гибкую систему ежемесячных выплат на детей до их 18-летия. В частности, предлагается платить 3 тысячи в месяц за одного ребенка, 8 тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей.

Напомним, в январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до конца 2018 года. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что его ведомство уже направило предложения в правительство о продлении этой программы еще на 5 лет.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Изначально размер этой выплаты составлял 250 тысяч рублей, затем за счет ежегодной индексации сумма выплаты выросла до 453 тысяч.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Даешь обобществление всех выпускаемых денег!!!
Лис написал 13.03.2017 11:05
Пускай эти жалкие подачки богатые твари засунут себе в задницы.Да здравствует Социалистическая революция!!!
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Денег в стране навалом покати
Пепел Клааса СтоПятнайцатого Класса написал 13.03.2017 10:50
Если вы за Русский народ? Если вы с нами дорогой товарищ Баранов?
Поправьте товарища Топилина и Раскройте глаза товарищу Путину, нужно платить каждому россиянину по четыре тысяч семьсот двадцать долларов США в месяц, а на каждого ребенка по одной тысяче шестьсот евро в месяц.
Денег в стране навалом.
Молодые нужны как воздух, особенно через пятнадцать-двадцать лет!
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