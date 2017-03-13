"Трансаэро" подала иск о банкротстве "Натали Турс"

Авиакомпания "Трансаэро" через суд потребовала признать банкротом крупного российского туроператора "Натали Турс". Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сайт Арбитражного суда Москвы, заявление поступило в арбитраж 9 марта. Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

В апреле 2016 года авиаперевозчик подал иск о взыскании с туроператора свыше 400 млн руб. В августе того же года он был принят судом к производству, позже сумма иска была конвертирована в доллары и составила $5,817 млн. В ноябре 2016 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск "Трансаэро" к туроператору.

По словам представителя "Трансаэро", туроператор затягивал судебный процесс по взысканию долга и совершал действия, направленные на вывод активов. Кроме того, по словам собеседника издания, "Натали турс" продала практически единственные активы - исключительные права на приносящие ей доход товарные знаки.

Напомним, "Трансаэро" прекратила операционную деятельность 26 октября 2015 года. Общий долг "Трансаэро" оценивается в 250 млрд руб., решение о ее банкротстве принято на правительственном совещании с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 1 октября 2015 года.

«Натали Турс» - один из крупнейших туроператоров на российском рынке выездного туризма, основанный в 1992 году. В 2014 году группа компаний обслужила около 750 тысяч туристов, оборот компании достигал 850 миллионов долларов.