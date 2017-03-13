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Московский листок

В Париже начинается суд над Карлосом Шакалом по делу о теракте 1974 года

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 0

В Париже начинается суд над Карлосом Шакалом по делу о теракте 1974 года

67-летний международный террорист Ильич Рамирес Санчес, более известный как "Карлос Шакал", предстанет перед французским судом за взрыв, устроенный в 1974 году в парижской торговой галерее "Драгстор", в результате которого погибли два человека и 34 получили ранения. Процесс, который французские СМИ уже назвали "историческим", начинается в понедельник и продлится три недели. Сам обвиняемый, отбывающий пожизненное заключение во Франции за убийства, совершенные 1970-х и 80-х годах, свою вину не признал и называл новый процесс "экстравагантной затеей".

Санчес родился в Венесуэле 12 октября 1949 года. Его отец, будучи убежденным коммунистом и марксистом-ленинцем, всех своих трех сыновей назвал в честь вождя мирового пролетариата.

Ильич Рамирес Санчес учился в Москве. После исключения из Университета дружбы народов с третьего курса он уехал на Ближний Восток, где вступил в связь с радикальными палестинскими группировками и прошел курс обучения в лагерях боевиков. С начала 1970-х Санчес, которому палестинские инструкторы дали кодовое имя Карлос, совершил несколько терактов в отношении израильских граждан и коммерческих организаций в Англии, Франции и Германии. Одной из самых громких акций Карлоса, которого СМИ за свирепость уже окрестили Шакалом, стал теракт 1975 года в Вене в штаб-квартире ОПЕК, где Шакал и его боевики ворвались в зал заседаний, взяв в заложники более 60 человек и убив 3 из них.

Долгое время Карлосу удавалось ускользать от правоохранительных органов, однако в 1994 году власти Судана выдали его Франции, где спустя три года он получил пожизненный срок за убийство в 1975 году двух парижских полицейских и своего сообщника. В 2011 году, уже находясь во французской тюрьме, Карлос Шакал получил новый пожизненный срок — за теракты в 1982–1983 годах на французской железной дороге, на вокзале в Марселе и в парижском представительстве одного из ливийских СМИ.

Теперь Карлос Шакал может получить новый срок. В 1974 году, по утверждениям властей, Карлос Шакал с подручными бросили несколько гранат в одну из аптек в Париже. В результате этого теракта погибли 2 человека, 30 человек получили осколочные ранения. Родственники пострадавших долгое время пытались добиться суда над Карлосом за этот теракт. В результате долгих предварительных слушаний и заседаний французский суд принял дело к рассмотрению.

 



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