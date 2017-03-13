Два самоубийства в одной армии, но очень разные: петля и пули, и не только в себя

В Екатерибургской воинской части погиб солдат-срочник из Пермского края Денис Хамидуллин, отслуживший уже 10 месяцев, сообщается в группе "Пермский общественный форум" социальной сети "ВКонтакте".

"Денис отслужил в одной из частей Екатеринбурга 10 месяцев. Еще 7 марта звонил и поздравлял мать с наступающим праздником. И, представляете, 8-го звонит командир части и сообщает родителям, что их сын повесился..." - написано в сообщении.

Когда родители выехали в часть, им не показали сына и сказали, что в заключении написано "суицид через повешение". "А военком сегодня на похоронах стоит и врет, что его вскрывали при родителях, - продолжает администратор интернет-группы. - Следов-то под подбородком нет, шею разрезали и зашили. Нос сломан, на лбу непонятная шишка. На теле, говорят, тоже следы побоев".

По словам родственников, у 19-летнего Дениса не имелось причин для суицида: у него не было ни проблем с коллективом, ни в личной жизни.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту гибели солдата-срочника, сообщает сайт 59.ru и уточняет, что погиб Денис 7 марта. Никакой записки он не оставил. Похоронили погибшего в родной деревне Бикбай в Октябрьском районе.

Председатель совета родителей военнослужащих Пермского края Александра Вракина подтвердила информацию о самоубийстве молодого человека.

В середине января сестра солдата-срочника, который, по официальной версии, совершил суицид в воинской части N53790 в Белогорске, также заявляла, что не верит в это и считает, что ее брата долго избивали, сообщал сайт "Порт Амур". Она рассказывала, что ее брат Евгений Вельмакин был призван из Республики Мордовия и добирался до Амурской области семь суток, в течение которых его били в поезде. 15 января начальство части объявило, что солдат сбежал, а чуть позже - что он повесился.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего стали личные обстоятельства (внутри его семьи), не связанные с воинской службой", - цитировал представителей Минобороны сайт "Амур.инфо". По некоторым данным, своей девушке Насте погибший незадолго до трагедии писал, что его систематически избивают и пытают командиры.

А вчера стало известно, что в городе Дзержинске Нижегородской области служащий Росгвардии открыл стрельбу из ружья в сотрудников ГИБДД, после чего покончил с собой. Как сообщили"Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ночь на 11 марта полицейские пытались остановить машину, которая, как им показалась, "странно ехала".

"Водитель не выполнил требований, полицейским пришлось его преследовать. Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, он выстрелил в них из ружья, затем себе в голову", - сообщил представитель пресс-службы.

Мужчина скончался на месте. Ранение получил сотрудник полиции. Полицейский был госпитализирован, его состояние не внушает опасений.

В свою очередь в пресс-службе Управления Росгвардии по ПФО агентству подтвердили информацию о том, что погибший нарушитель являлся их сотрудником. "Да, это наш контрактник", - сказал представитель окружной пресс-службы Росгвардии. По его словам, предварительное служебное разбирательство показало, что у него были "семейно-бытовые проблемы". В настоящее время расследование передано в следственные органы.

Отметим, что в Росгвардии это уже второй суицид, совершённый в течение месяца (предыдущий, причём среди комсостава - был в конце февраля) - причём причины всё те же ,"бытовые проблемы", а проще говоря недофинансирование. Поставив бывшие Внутренние войска на свою личную охрану, Путин через Золотова явно не "поделился", на что так надеялись силовики...

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