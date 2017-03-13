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Московский листок

Минфин предложил повысить НДС до 22%

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 4

Минфин предложил повысить НДС до 22%

Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость до 22% при одновременном снижении страховых взносов, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

"Мы считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость", - цитирует министра РИА новости.

По его словам, в стране с увеличением прямых налогов начала расти теневая экономика. Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в России очень высока, отметил Силуанов. "Эффективная ставка страховых взносов вырастет до 28,4% в 2019 году с 21,2% в 2008 году… Считаем, что нужно снизить тяжелую нагрузку на предприятия на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас самая тяжелая не только по сравнению со странами с развивающейся экономикой, но и с развитыми странами", - сказал Силуанов.

При этом чиновник отметил, что рост НДС до 22% может вызвать разовое повышение инфляции на 2 процентных пункта.

"Если мы собираемся увеличивать косвенное налогообложение на 4 процентных пункта, это повлияет на инфляцию. Если оценивать, мы можем получить чуть больше 2% разово», - сказал министр.

Напомним, в настоящее время ставка НДС в РФ составляет 18%. Сейчас работодатель платит страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 30% от фонда оплаты труда: 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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государственные преступники...
Тень написал 13.03.2017 14:18
Песья кровь, крапленая колода...
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Уря!
Санек написал 13.03.2017 14:09
Давно пора вообще отменить зарплату. Это пережиток какой-то. Труд должен быть свободным. Устроить передвижные кухни-столовые. Кормить бесплатно. Одежду выдавать на предприятиях. Остальные товары тоже, строго по списку. Всех больных, убогих и отработавших положенное устраивать на жительство в спец центры, желательно на природе, они заслужили покой. Вот тогда проблем с бюджетом не будет. Все будут счастливы.
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 13.03.2017 14:01
Вместо того чтобы направить все выпускаемые деньги в бюджет страны они подымают ставку НДС.А не скажет ли нам господин Силуанов почему бюджет равен 14 трлн.рублей а на бирже ММВБ крутятся "всего" каких то 500 трлн.рублей "честно заработанных" денег?
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(без названия)
стоик692 написал 13.03.2017 13:38
Галерные уже начали извращаться - лишь бы угодить Хозяину?
Хозяин в Израиле получит еще несколько миллиардов на уничтожение арабов?
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