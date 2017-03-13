Минфин предложил повысить НДС до 22%

Минфин РФ предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость до 22% при одновременном снижении страховых взносов, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

"Мы считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость", - цитирует министра РИА новости.

По его словам, в стране с увеличением прямых налогов начала расти теневая экономика. Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в России очень высока, отметил Силуанов. "Эффективная ставка страховых взносов вырастет до 28,4% в 2019 году с 21,2% в 2008 году… Считаем, что нужно снизить тяжелую нагрузку на предприятия на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас самая тяжелая не только по сравнению со странами с развивающейся экономикой, но и с развитыми странами", - сказал Силуанов.

При этом чиновник отметил, что рост НДС до 22% может вызвать разовое повышение инфляции на 2 процентных пункта.

"Если мы собираемся увеличивать косвенное налогообложение на 4 процентных пункта, это повлияет на инфляцию. Если оценивать, мы можем получить чуть больше 2% разово», - сказал министр.

Напомним, в настоящее время ставка НДС в РФ составляет 18%. Сейчас работодатель платит страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 30% от фонда оплаты труда: 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.