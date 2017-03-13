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Московский листок

Полиция обыскала французскую виллу сенатора-олигарха Керимова

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 0

Полиция обыскала французскую виллу сенатора-олигарха Керимова

Полиция провела обыски на вилле Hier на Лазурном берегу Франции, которая, предположительно, принадлежит сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, сообщает RNS со сылкой на газету Nice Matin.

По данным издания, обыски прошли 15 февраля в рамках дела о финансовых операциях по приобретению недвижимости во Франции. Детали дела газета не раскрывает. При этом в материале отмечается, что Керимов является одним из крупнейших собственников на Лазурном берегу. Ему может принадлежать недвижимость на Антибах общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Площадь самой виллы Hier составляет 12 тысяч квадратных метров.

Напомним, Сулейман Керимов с 2008 года является членом Совета Федерации от Дагестана. Его семье принадлежит золотодобывающая компания "Полюс Золото" и сеть кинотеатров «Синема парк». Также бизнесмен контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Ранее миллиардер был владельцем акций «Уралкалия», ВТБ и группы ПИК.

В рейтинге Forbes в 2016 году Керимов занял 45 место среди самых богатых бизнесменов России с капиталом 1,6 миллиарда долларов.

 



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