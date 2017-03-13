В Благовещенске одержана победа алчности над стыдом 16-летней школьницы

Родителям амурской школьницы придется расплачиваться за победу своей несовершеннолетней дочери в конкурсе на раздевание в одном из ночных клубов Благовещенска ради денежного приза в 15 тысяч рублей.

В ходе проверки публикаций в СМИ об этом инциденте подтвердилось, что в неприличном конкурсе приняла участие 16-летняя девушка, сообщает региональное УМВД. Материалы полицейской проверки направлены в следственные органы, а копии документов - в отдел полиции по месту жительства "стриптизерши" и ее родителей для решения вопроса о привлечении последних к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери.

Санкция первой части данной статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Конкурс, в ходе которого участницам предложили полностью раздеться, состоялся в одном из ночных клубов Благовещенска в ночь на 4 марта. В состязании участвовали две девушки, по ходу конкурса раздевшись до трусов. Однако в итоге одна из них отказалась снимать с себя последний элемент одежды и покинула сцену, а вторая обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей, передает агентство "Амур.инфо".

Видеозапись конкурса появилась в соцсетях и разлетелась по интернету, тему подхватили федеральные СМИ. Кадры благовещенского "стриптиза" опубликовал телеканал РЕН ТВ. Также этот случай бурно обсуждался на Первом канале.

После того как история стала достоянием гласности, региональный Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первое завели по статьям "Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней" (ч. 2 ст. 133) и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов" (ч. 1 ст. 242.2) УК РФ, пообещав дать правовую оценку действиям хозяев клуба. Второе дело возбудили по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" (ст. 137 УК РФ).

Позже выяснилось, что победительница прошла в клуб по паспорту старшей сестры. По сведениям Life, сама девушка предположила, что перед состязанием ей что-то подмешали в алкоголь и поэтому она себя не контролировала.

Между тем, по данным "Амур.инфо", тремя неделями ранее эта же девушка уже раздевалась в клубе - за билеты на концерт группы "Ночные снайперы".

- Я так полагаю, - не удержался редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что ни увесистая девушка, выглядящая телесами действительно постарше своих лет (почему и ходит в "сапогах старшей сестры", памятуя песенку Цоя "Восьмиклассница", - по её паспорту), ни её сверстницы-конкурентки никак не согласятся с формулировкой "Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", ведь трусики стягивала сама-с... ну, а в целом, какой капитализм, такие и нравы, и удивляться тут могут лишь люди мало образованные, не понимающие, как фетишизируются деньги в период реванша капитализма, как превращаются они в материализованный "достаток", вот потому-то амурчанка-победительница так жадно сгребает денежные знаки, позабыв о видимости нижней части тела, впрочем, как пиар сей скандал уже сработал, ждём девушку на федеральных каналах, её ждёт судьба и карьера Анны Чампан, судя по всему, хотя та отделалась паблисити на уровне топлесс, но "всё развивается" при капитализме ("социальные лифты" работают!), и ставки растут, что же касается нравов - скоро и свадьбы сместятся к тем годам, которые были "приемлемы" в крепостнической России, тут нравственность от стриптиза нисколько не отстаёт (напомню, что Благовещенск, пограничный с КНР город, давно уже "лицо России" в том направлении, и без трусиков оно явно краше) - а родителей штрафовать нет надобности, они свою дозу позора уже получили...

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