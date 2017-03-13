Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Московскую программу сноса хрущоб "Война хижинам, мир дворцам" сделают "пилотной"

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 4

беспредел москва едро революция собянин стройки
Московскую программу сноса хрущоб "Война хижинам, мир дворцам" сделают "пилотной"

При председателе Государственной думы в ближайшее время будет создан совет, который займется, в частности, проблемой сноса столичных "хрущевок". Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил спикер Вячеслав Володин на заседании президиума Совета законодателей, действующего при Федеральном Собрании РФ. 

По словам Володина, которого цитирует "Интерфакс", работа нового совета будет посвящена теме развития городских территорий, общественных пространств. При спикере нижней палаты парламента работает институт советов, который сейчас обновляется. Недавно был создан первый из таких советов - по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. 

"Мы планируем, что будущий совет будет в том числе активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу "хрущевок" в Москве, работать с экспертами, ну и, конечно, развития в целом общественного пространства в городах - это вопрос очень актуальный", - пояснил спикер. По его словам, в новый орган должны войти представители и региональных парламентов.

Пока речь идет о том, чтобы совет контролировал снос московских "хрущевок", однако в Госдуме уже звучат призывы распространить программу на другие российские регионы. С такой инициативой выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, сообщает сайт партии. 

Миронов поддерживает масштабный проект расселения столичных "хрущевок", заявили в СР. "Кроме того, в дальнейшем программу, по его мнению, необходимо распространить и на другие регионы, иначе социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится", - говорится в сообщении. 

По словам лидера эсеров, "это не только социальный проект, направленный на улучшение условий жизни людей, это огромный толчок для развития инфраструктуры, экономики города, строительной и смежных отраслей". В то же время, указал Миронов, уже на этапе подготовки нужно свести все риски к минимуму, чтобы соблюдались права граждан. Распространение программы на всю Россию возможно в случае успешной реализации проекта в Москве, уверен политик. 

"Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми "хрущевки" кажутся дворцами. Но нельзя возводить "дворцы" в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя "хижины". Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов", - пояснил Миронов.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный делится впечатлениями:

- Я вот только что, как говорится, с поезда. С Транссиба - по весне аварийное жильё становится особо видно чётко, снег сползает... И вот сама по себе барская постановка вопроса "Распространение программы на всю Россию возможно в случае успешной реализации проекта в Москве" даже в устах "оппозиционера его братейшества" Миронова звучит для меня, со свежими визуальными впечатлениями (от Томска до Москвы, но ветошью светит уже Владимирская область, тут и далеко ехать не надо), кощунственно. Путин сравнительно недавно бросил фразу, что, мол, "деньги ЮКОСа пошли на расселение аварийного жилья" - чтоб народ уже навеки отстал от "государствообразующего дела ЮКОСа". Ну так - и хочется спросить даже не Собянина, который тогда ещё в Тюмени мэрствовал, а самого Путина... А где результаты? Или мало от вторичной приватизации ЮКОСа получило "государство" в лице Роснефти? Не просто в бараках 1930-х и даже 1920-х годов постройки, а и в деревенских бревенчатых хатах живёт БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ Путинской России, из этого надо исходить в стремлении "расселить". А снос вполне ещё пригодных для жилья домов в Москве ради строительства новых (с неизбажным участием "коммерческого сектора", то есть снова - откаты, заносы, распилы...), снос домов вовсе не 1930-х годов рождения, а 1960-х - это примерно как смена асфальта на плитку или даже прежней "лужковской" плитки на собянинскую. Это выглядит как блажь господ, как попытка тех, кто живёт на Рублёвке в стольких квадратных метрах, что могли бы при национализации дать достаточно места и обитателям бараков, и для дворцов пионеров, и т.д. В общем, в год столетия революции "новый старый" правящий класс даёт понять народу, что он ничему не научился на ошибках династии Романовых, и многое забыл из недавних ошибок впавшего в непопулярность Лужкова (за которые сам же его и ротировал). То, что "общественной" мишурой "советов" по традиции поручили оформить этот произвол, этот очередной распил в столице федеральных средств (за что ветхие и депрессивные регионы ещё сильнее возненавидят москвичей) поручили Володину - даже лучше. Декорации советов легче наполнить подлинным, революционным содержанием, чем пустоту - Моссовету уже есть, над чем работать. Снова ПЖиВ займётся профильной работой в его, Володина, лице (а он с "ЕдРом" навеки связан). "Чем хуже - тем лучше", может, к осени сия программа как раз доведёт народ не только Москвы (уже созданы десятки инициативных групп по сопротивлению сносам), но и России до нужного Второй социалистической революции накала. "Спасибо партии за это".   



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ничего личного - только бизнес. Рынок жилья перенасыщен. Цены на недвижимость не растут. Доходы
падают. Трамп бобить отказался, написал 13.03.2017 17:20
даишисты не взрывают. Приходится самим.
Ответить
(без названия)
стоик691 написал 13.03.2017 16:43
Галерные - известные циники?
Они еще и ОЧЕНЬ ТУПЫЕ ? Тупее Януковича с Лукашенко?
их Хозяин ими доволен?
Ответить
Re: В Москве пустующего построенного жилья хватит на 5 млн.человек!
Д.Ч. написал 13.03.2017 16:40
да 2/3 новостроек стоят пустыми из-за дороговизны - тут надо революционно решать ,вселяться самим гастарам ,а левым организациям организовывать там штабы и охрану внешнюю
Ответить
В Москве пустующего построенного жилья хватит на 5 млн.человек!
Васенька Лилипуткин написал 13.03.2017 16:32
Уже готовые квартиры государство должно выкупить и переселить туда людей из хрущевок.Вот и все. А еще можно депортировать 5 миллионов гастербайтеров. Освободится огромное количество сдаваемых квартир.
Преступность упадет в пять раз,метро опустеет,
дороги освободятся от сумасшедших бомбил,
заболеваемость гепатитом и туберкулезом сократится на порядок.
Школы освободятся от безумного количества детей нелегальных гастербайтеров, больницы перестанут ломиться от
армии гастербайтеров,бесплатно лечащихся за наш счет.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто возмутительно!
Навальный опять оклеветал Сечина. Нет, ну просто в...
11.03.2017
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
13.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Националисты замуровали вход в отделение Сбербанка в Киеве (2)
Московскую программу сноса хрущоб "Война хижинам, мир дворцам" сделают "пилотной" (4)
Полиция обыскала французскую виллу сенатора-олигарха Керимова (4)
Минфин предложил повысить НДС до 22% (4)
В Благовещенске одержана победа алчности над стыдом 16-летней школьницы (3)
Два самоубийства в одной армии, но очень разные: петля и пули, и не только в себя (5)
В Париже начинается суд над Карлосом Шакалом по делу о теракте 1974 года (2)
"Трансаэро" подала иск о банкротстве "Натали Турс" (0)
В Госдуме предложили отменить материнский капитал (4)
Российские власти предлагают замедлять доступ к неугодным сайтам (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: шезлонги и сугробы
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - К.Сивков в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Максим Калашников Максим Калашников: Российские отставники помогают генералу Хафтару, агенту ЦРУ
Дарья Митина Дарья Митина: Бoльше никoгда:(
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss