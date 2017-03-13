Московскую программу сноса хрущоб "Война хижинам, мир дворцам" сделают "пилотной"

При председателе Государственной думы в ближайшее время будет создан совет, который займется, в частности, проблемой сноса столичных "хрущевок". Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил спикер Вячеслав Володин на заседании президиума Совета законодателей, действующего при Федеральном Собрании РФ.

По словам Володина, которого цитирует "Интерфакс", работа нового совета будет посвящена теме развития городских территорий, общественных пространств. При спикере нижней палаты парламента работает институт советов, который сейчас обновляется. Недавно был создан первый из таких советов - по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

"Мы планируем, что будущий совет будет в том числе активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу "хрущевок" в Москве, работать с экспертами, ну и, конечно, развития в целом общественного пространства в городах - это вопрос очень актуальный", - пояснил спикер. По его словам, в новый орган должны войти представители и региональных парламентов.

Пока речь идет о том, чтобы совет контролировал снос московских "хрущевок", однако в Госдуме уже звучат призывы распространить программу на другие российские регионы. С такой инициативой выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, сообщает сайт партии.

Миронов поддерживает масштабный проект расселения столичных "хрущевок", заявили в СР. "Кроме того, в дальнейшем программу, по его мнению, необходимо распространить и на другие регионы, иначе социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится", - говорится в сообщении.

По словам лидера эсеров, "это не только социальный проект, направленный на улучшение условий жизни людей, это огромный толчок для развития инфраструктуры, экономики города, строительной и смежных отраслей". В то же время, указал Миронов, уже на этапе подготовки нужно свести все риски к минимуму, чтобы соблюдались права граждан. Распространение программы на всю Россию возможно в случае успешной реализации проекта в Москве, уверен политик.

"Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми "хрущевки" кажутся дворцами. Но нельзя возводить "дворцы" в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя "хижины". Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов", - пояснил Миронов.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный делится впечатлениями:

- Я вот только что, как говорится, с поезда. С Транссиба - по весне аварийное жильё становится особо видно чётко, снег сползает... И вот сама по себе барская постановка вопроса "Распространение программы на всю Россию возможно в случае успешной реализации проекта в Москве" даже в устах "оппозиционера его братейшества" Миронова звучит для меня, со свежими визуальными впечатлениями (от Томска до Москвы, но ветошью светит уже Владимирская область, тут и далеко ехать не надо), кощунственно. Путин сравнительно недавно бросил фразу, что, мол, "деньги ЮКОСа пошли на расселение аварийного жилья" - чтоб народ уже навеки отстал от "государствообразующего дела ЮКОСа". Ну так - и хочется спросить даже не Собянина, который тогда ещё в Тюмени мэрствовал, а самого Путина... А где результаты? Или мало от вторичной приватизации ЮКОСа получило "государство" в лице Роснефти? Не просто в бараках 1930-х и даже 1920-х годов постройки, а и в деревенских бревенчатых хатах живёт БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ Путинской России, из этого надо исходить в стремлении "расселить". А снос вполне ещё пригодных для жилья домов в Москве ради строительства новых (с неизбажным участием "коммерческого сектора", то есть снова - откаты, заносы, распилы...), снос домов вовсе не 1930-х годов рождения, а 1960-х - это примерно как смена асфальта на плитку или даже прежней "лужковской" плитки на собянинскую. Это выглядит как блажь господ, как попытка тех, кто живёт на Рублёвке в стольких квадратных метрах, что могли бы при национализации дать достаточно места и обитателям бараков, и для дворцов пионеров, и т.д. В общем, в год столетия революции "новый старый" правящий класс даёт понять народу, что он ничему не научился на ошибках династии Романовых, и многое забыл из недавних ошибок впавшего в непопулярность Лужкова (за которые сам же его и ротировал). То, что "общественной" мишурой "советов" по традиции поручили оформить этот произвол, этот очередной распил в столице федеральных средств (за что ветхие и депрессивные регионы ещё сильнее возненавидят москвичей) поручили Володину - даже лучше. Декорации советов легче наполнить подлинным, революционным содержанием, чем пустоту - Моссовету уже есть, над чем работать. Снова ПЖиВ займётся профильной работой в его, Володина, лице (а он с "ЕдРом" навеки связан). "Чем хуже - тем лучше", может, к осени сия программа как раз доведёт народ не только Москвы (уже созданы десятки инициативных групп по сопротивлению сносам), но и России до нужного Второй социалистической революции накала. "Спасибо партии за это".