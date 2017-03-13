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Московский листок

Националисты замуровали вход в отделение Сбербанка в Киеве

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 2

Националисты замуровали вход в отделение Сбербанка в Киеве

Радикалы из украинского националистического батальона "Азов" и запрещенной в России организации "Правый сектор" замуровывают витрины и вход центрального отделения дочернего предприятия "Сбербанка России" в Киеве, передает ТАСС.

Националисты привезли бетонные блоки, и под антироссийские лозунги установили их возле входа в банк на Владимирской улице. Кредитной организации пришлось временно приостановить работу.

"Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Гонтаревой (глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева) и главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова отобрала лицензию (Сбербанка России)", - заявили собравшиеся и пообещали блокировать работу банка бессрочно. Полиция бездействует и молча наблюдает за происходящим.

Напомним, накануне на сайте украинского националистического батальона "Азов" появилась информация о том, что "неизвестные патриоты по всей стране заблокировали работу десятков банкоматов российских банков". В частности, экраны банкоматов были заклеены антироссийскими наклейками, а сами аппараты залиты монтажной пеной. При этом на сайте опубликованы подтверждающие эти действия фотографии.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ввести санкции в отношении дочерней организации Сбербанка на Украине в связи с решением "материнской" кредитной организации принимать в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта ДНР и ЛНР.

"Сколько нужно времени НБУ, чтобы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающего в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ!" - написал глава МВД на своей странице в Facebook.

По мнению министра, не может вести работу в Украине банк, "поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов". "Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине," - заявил Аваков.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик692 написал 13.03.2017 16:45
Это ПРАВО Украины.
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(без названия)
лцу-бан написал 13.03.2017 16:42
Можно еще потребовать от сотрудников кредитной организации полы дома помыть у членов " украинского националистического батальона". Думаю, эти чмошники с радостью согласятся, лишь бы им разрешили и дальше выдавать свои кредиты и писать свои бумажки.
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