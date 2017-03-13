ЛДПР желает государева преступника Ленина "захоронить" и снести Мавзолей

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил запрос на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос о демонтаже Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. По мнению парламентария из ЛДПР, в год столетия революции 1917 года в России пора поставить точку в спорах на тему захоронения вождя мирового пролетариата, передает RT.

"Большевистский переворот, по сути, был преступлением против государства, - заявил Сухарев в интервью телеканалу. - Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила Церковь".

Днем ранее Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала к "освобождению Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века" в год столетия Октябрьской революции. По мнению РПЦЗ, это стало бы "одним из символов примирения русского народа с Господом".

От редакции: Что приятно, вся эта контра очень точна в выражениях. И что она себя открыто являет нам сегодня - большая её ошибка. Впрочем, дороже того, что сами засветились - "засвеченные" в тупой, звериной антисоветчине идеологии. Это православие и русский национализм - заметим, что контра говорит о примирении именно русского народа с господом. Остальные народы, видимо, ни Мавзолей, ни Ленина уже не считают своим достоянием. Что ж - тут поблагодарить надо контру, она прекрасно агитирует с Госдуме его ВВеличества против этого самого величества и против ожиревшей РПЦ (и зарубежной особенно). Не понимая главного, что "другая страна" нынешняя - это лишь временное, ущербное состояние страны прежней, в которой и народ прежний, советский - и если он утеснён в правах, если и ему ФМС грозит всё время депортацией, как и телу Ленина, так это не повод для русской радости, а великое горе.

Горе распри, посеянной национальными буржуазиями внутри единого советского народа. Горе народа, утратившего власть в своей стране, и этим страну утратившего. Но создатель этой страны, СССР - не царь-страстотерпец, а именно Ленин, и её, а не дореволюционной романовской империи по документам является правоприемницей РФ. Уже тут лениноненавистники показывают себя тёмными и антиисторичными клиническими идиотами. Что ж, то что регрессанты уже и думскую трибуну для своих первобытно-копательских проповедей используют - тоже прекрасно, надо чтобы Госдума, как один из приводных механизмов социального регресса, довела себя до абсурда, и чтобы бывшая комсомолка Матвиенко вынуждена была отвечать регрессантам на их же первобытном языке... Пусть-пусть повторяют слово в слово то, что орал киевский майдан - после этого нашим питекантропам-националистам не удастся выстраивать на лице мину "я не такая, я жду трамвая" - да точно такая же ты, национальная буржуазия и её фашистское охвостье, как и "укры"! Жириновцы справляются с им предписанной нацбуржуазией ролью (зачастую ею и являясь) вполне, как украинские правосеки: Госдура во всей красе. Открыла забрало и из него на*рала...

Д.Ч.