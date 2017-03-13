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Московский листок

ЛДПР желает государева преступника Ленина "захоронить" и снести Мавзолей

Опубликовано 13.03.2017 в разделе комментариев 15

революция ленин лдпр госдура социальный регресс
ЛДПР желает государева преступника Ленина "захоронить" и снести Мавзолей

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил запрос на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос о демонтаже Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. По мнению парламентария из ЛДПР, в год столетия революции 1917 года в России пора поставить точку в спорах на тему захоронения вождя мирового пролетариата, передает RT. 

"Большевистский переворот, по сути, был преступлением против государства, - заявил Сухарев в интервью телеканалу. - Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила Церковь". 

Днем ранее Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала к "освобождению Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века" в год столетия Октябрьской революции. По мнению РПЦЗ, это стало бы "одним из символов примирения русского народа с Господом".

От редакции: Что приятно, вся эта контра очень точна в выражениях. И что она себя открыто являет нам сегодня - большая её ошибка. Впрочем, дороже того, что сами засветились - "засвеченные" в тупой, звериной антисоветчине идеологии. Это православие и русский национализм - заметим, что контра говорит о примирении именно русского народа с господом. Остальные народы, видимо, ни Мавзолей, ни Ленина уже не считают своим достоянием. Что ж - тут поблагодарить надо контру, она прекрасно агитирует с Госдуме его ВВеличества против этого самого величества и против ожиревшей РПЦ (и зарубежной особенно). Не понимая главного, что "другая страна" нынешняя - это лишь временное, ущербное состояние страны прежней, в которой и народ прежний, советский - и если он утеснён в правах, если и ему ФМС грозит всё время депортацией, как и телу Ленина, так это не повод для русской радости, а великое горе.

Горе распри, посеянной национальными буржуазиями внутри единого советского народа. Горе народа, утратившего власть в своей стране, и этим страну утратившего. Но создатель этой страны, СССР - не царь-страстотерпец, а именно Ленин, и её, а не дореволюционной романовской империи по документам является правоприемницей РФ. Уже тут лениноненавистники показывают себя тёмными и антиисторичными клиническими идиотами. Что ж, то что регрессанты уже и думскую трибуну для своих первобытно-копательских проповедей используют - тоже прекрасно, надо чтобы Госдума, как один из приводных механизмов социального регресса, довела себя до абсурда, и чтобы бывшая комсомолка Матвиенко вынуждена была отвечать регрессантам на их же первобытном языке... Пусть-пусть повторяют слово в слово то, что орал киевский майдан - после этого нашим питекантропам-националистам не удастся выстраивать на лице мину "я не такая, я жду трамвая" - да точно такая же ты, национальная буржуазия и её фашистское охвостье, как и "укры"! Жириновцы справляются с им предписанной нацбуржуазией ролью (зачастую ею и являясь) вполне, как украинские правосеки: Госдура во всей красе. Открыла забрало и из него на*рала...     

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 15
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хм...
анти написал 13.03.2017 18:52
Остальные народы, видимо, ни Мавзолей, ни Ленина уже не считают своим достоянием
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А что, раньше считали? Когда русские работали на заводах, узбеки торговали и ждали русских покупателей. Своим дорого впаривать не хотели. Когда русские стали бросать нацреспублики под крики: "русские, не уезжайте, нам нужны рабы", вместе с русскими исчезли свет, вода, канализация, отопление...
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(без названия)
умнг написал 13.03.2017 18:50
ЛДПР будет похоронена в очке Жириновского когда он издохнет
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(без названия)
как всем известно написал 13.03.2017 18:48
жириновский - обезьяна путина
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Re: Традиционное весеннее обострение. Я этого жырика уже видеть не могу...
RS написал 13.03.2017 18:46
"Я этого жырика уже видеть не могу..." Но его активно пиарят - завсегдатай многих ток-шоу, куда его приглашают для повышения градуса обсуждения и рейтинга программ. Этот цепной пес олигархического режима только дискредитирует Россию, провозглашая подходы и пытаясь утвердить нравы, чуждые русскому народу. Под стать ему - члены его партии. Ну кто из патриотов возьмется озвучивать предложения Русская православная церковь за рубежом, известной тем, что она всегда, даже в годы войны благословляла для борьбы с Советской властью предателей и изменников Родины, сотрудничавших с гитлеровцами. Верно заметил один журналист, что поддерживая сегодня Временное правительство и выступая за "войну до победного конца", Жирик продемонстрировал, что он действительно либерал и холуй западных империалистов, готовых использовать русских в качестве пушечного мяса. Удивительно, но некоторые политологи, заявляя, что они сторонники "красного проекта" и восстановления СССР в форме СССР 2.0, считают, что он вносит некоторый положительный элемент в современную ситуацию в России.
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(без названия)
Совсем нехорошая идея сносить мавзолей написал 13.03.2017 18:45
Почти сотню лет тянет покойник на центральной площади Россию в могилу. Осталось совсем чуть чуть. Похоронят и Россия снова может выкрутиться.
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(без названия)
юра написал 13.03.2017 18:38
А слабо жириновцам вместе с другими оппозиционными фракциями
громко и резко поставить перед президентом и следственным комитетом
неукоснительное требование разобраться с теми фактами коррупции и
воровства, о которых в своем блоге рассказывает Навальный?
Или это боязно и чревато большими неприятностями для них ?
А такой смелый Жириновский на всяких шоу в своих угрозах
разным странам вплоть до угроз стереть их с лица земли.
Нашли очередной способ отвлечь людей от более глобальных проблем,
стоящих перед страной. Жириновский сетует,что у них нет большинства.
Это и хорошо. Теперь мы видим,какие бы решения они принимали
будь они в большинстве.
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Снести
анатолий1 написал 13.03.2017 18:20
А как насчет центра ЕБН? Может еще памятник Гитлеру поставить, или не заслужил, не смог уничтожить СССР?
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Вся влвсть
Учредительному собранию! написал 13.03.2017 18:19
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Шат
Ткм написал 13.03.2017 18:16
Разрушать легче чем построить!У нас в центре Ашхабада до сех пор стоить памятник Ленина
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(без названия)
Мумия написал 13.03.2017 18:16
Снести к ебеням зиккурат, очистить Россию от морока!
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Это уже Агония!!!
Лис написал 13.03.2017 18:16
Интересная историческая параллель-в центре Александрии стоял Мавзолей Александру Македонскому и снесли его именно религиозные фанатики-христиане,которые тоже хотели "примирить" народ со своим "Господом".И кто о них теперь помнит? Ленин в отличие от наместника "Господа"-"монаха" Гундяева не ездил в бронированном мерседесе под охраной ФСО и за народные деньги.Даже если эти уроды его разрушат мы его отстроим заново.Потому что лучшая память о Ленине-это продолжить его дело.
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Тот Иван Сухарев из ЛДПР случайно не дурак?
Вася Пупкин Х написал 13.03.2017 18:15
Понятно, что от сноса Мавзолея пенсии не повысятся, налоги не снизятся, воровство бюджетных средств не сократится, экономический рост и рост благосостояния БОЛЬШИНСТВА граждан РФ не начнется. Тот Иван из ЛДПР ради пиара такую фигню предлагает? Фашисты тоже шли освобождать восточные земли от "коммунистической чумы". Есть ли разница между ЛДПР и гитлеровскими оккупантами?
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Шат
Ткм написал 13.03.2017 18:10
Ну чем этот Мавзолей мешает?Прибыл приносит же от туристов.Странные люди вы россияне.
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(без названия)
как это верно! написал 13.03.2017 18:05
если путин скажет - коммунисты ответят "есть!"
и побегут сносить мавзолей первыми
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Традиционное весеннее обострение. Я этого жырика уже видеть не могу...
Это что?! написал 13.03.2017 17:54
Скотина.
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