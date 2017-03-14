Чеховский муниципальный район пал.

Пал смертью храбрых, до последнего отбиваясь от насильственной реформы губернатора Воробьева. Еще в конце 2016 года, чуя неладное, депутаты трех сельских поселений приняли решения о нецелесообразности преобразования Чеховского района в городской округ.

Несмотря на это глава города Чехов Андрей Гибалов, очевидно усмотрев возможность возглавить городской округ, вышел с инициативой его создания на не только на территории городского поселения, но и сопредельных сельских.

Инициатива Гибалова была и остается нелегитимной. Выходить с подобной инициативой в сельских поселениях могут: жители, депутатский корпус или глава сельского поселения. Однако его инициативу, почему-то решили рассмотреть. Должно быть, из-за сильнейшего давления со стороны губернаторского аппарата.

И грянули публичные слушания!

Да, какие!

Жители сельских поселений до последнего бились с навязываемой им реформой. Протесты со слушаний перенеслись на страницы газет, радиоэфиры, а также форумы, круглые столы и конгрессы. Статьи Конституции и буква закона перемежевались с эмоциями. Все говорило о незаконности затеянной реформы.

Однако свою лепту внесли сельские депутаты. Те, кто еще вчера принимал Решения о нецелесообразности создания городского округа. Они, растоптав публично высказанное мнение жителей, «переобулись» и переголосовали на Советах депутатов за создание городского округа.

Этот подлый удар в спину привел к уничтожению Чеховского муниципального района. Первыми предали своих избирателей депутаты Стремиловского поселения. После, депутаты Любучанского поселения. Ну, а теперь сдались Баранцевские депутаты.

На тайном голосовании шестеро одобрили создание городского округа, а четверо высказались за сохранение района.

Четыре – шесть! Всего шесть голосов тех, кто некогда публично раздавал обещания работать не за страх, а на совесть, отстаивая интересы жителей поселения, забыли свои обещания. Они предали свой народ и с потрохами продали район.

Не исключено, что уже завтра на землях сельхозназначения взметнутся многоэтажные новостройки, поднимется кадастровая стоимость земельных участков, вырастут тарифы на энергоносители. Ну, а самораспустившиеся «народные избранники» (осознанно беру это словосочетание в кавычки!), снова устремятся на выборы, но только в Совет депутатов городского округа Чехов.

Чеховский район пал!

Звучит траурная музыка…