Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против РФ

Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев санкции против 150 граждан России, ДНР и ЛНР, а также 37 организаций, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Решение вступит в силу 14 марта после публикации в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что из санкционного списка были исключены погибшие командир батальона "Спарта" Ансен Павлов (Моторола) и экс-председатель Совета министров ЛНР Геннадий Циплаков.

Напомним, санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов. Это ограничительные меры были установлены в 2014 году из-за кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Под запреты попадали российские бизнесмены, чиновники, функционеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. В том числе, глава Крыма Сергей Аксенов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, компания «Алмаз-Антей», Российский национальный коммерческий банк, а также завод шампанских вин «Новый свет». Последний раз санкционный список продлевался 15 сентября прошлого года. Срок их действия истекал 15 марта.