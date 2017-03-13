Дальнобойщики созрели до политических требований - отставка правительства и недоверие президенту

Российские дальнобойщики объявили о намерении провести 27 марта всероссийскую стачку в знак протеста против повышения тарифов на проезд грузовиков по федеральным трассам рамках системы "Платон". Организатором акции выступают "Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов" (МПВП) и "Объединение Перевозчиков России" (ОПР).

Как сообщает сайт ОПР, дальнобойщики намерены потребовать полной отмены системы «Платон» или ее реорганизации и передачи государству, а также транспортного налога. Кроме того, в числе требований водителей - отставка правительства РФ и "недоверие президенту".

"Мы хотим максимально остановить грузопоток. Может быть, это будет болезненно для обывателей, но у нас нет другого выхода. Нас поддерживают уже 80% перевозчиков в стране. В крупных городах мы будем выстраивать колонны вдоль дороги, дальше у нас намечены митинги. У нас есть цель: сесть за стол переговоров», - цитирует Росбалт председателя ОПР Андрея Бажутина.

По его словам, в настоящее время инициаторы забастовки оповещают перевозчиков в регионах и согласуют протестные акции с местными властями. "Скорее всего ближе к 15 апреля будет митинг, привязываемся к этому сроку, потому что это время повышения тарифа. Период этой стачки — месяц, я думаю, минимум. Если мы встанем на днях, товарооборот не сядет — за исключением скоропортящихся продуктов. Это все длительный, долгоиграющий процесс, и все это будет разрабатываться поэтапно", — сказал председатель ОПР, отметив, что о своем участии в акции заявили фермеры и таксисты из ряда регионов.

По словам Бажутина, если власти не отреагируют на забастовку, протестующие будут призывать к отставке правительства. "Проблем у нас несколько. Основная - это система "Платон", с которой мы не согласны, которую перевозчики саботируют. Нам до сих пор не объяснили, за что мы должны заплатить, какая форма ущерба нами наносится, в цифрах нам не было доказано ничего", - подчеркнул он.