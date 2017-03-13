Бывшая жена Потанина потребовала взыскать с олигарха 215 млрд рублей

Бывшая супруга президента «Норильского никеля» Владимира Потанина просит суд взыскать с бывшего мужа 215 млрд рублей компенсации за акции «КМ Инвест», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Пресненского суда Москвы.

"Прошу произвести раздел совместно нажитого имущества Потаниной Н.Н. и Потанина В.О. — 15 249 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КМ Инвест», взыскав с Потанина В.О. в пользу Потаниной Н.Н. денежную компенсацию в счет причитающейся ей доли в общем имуществе в размере 215 288 852 916,37 руб.», — говорится в иске.

Согласно документу, ЗАО "КМ Инвест" являлось совместным предприятием Владимира Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие значимые активы, как "Норильский Никель", "Полюс Золото", ОПИН, "Росбанк", "Силовые машины", "РУСИА Петролеум", "Интеррос Эстейт", ХК "Интеррос", СК "Согласие" и другие. После развода ЗАО "КМ Инвест" было переименовано в ЗАО "Объединенные инвестиции" и ликвидировано.

Потанина отмечает, что акции ЗАО «КМ Инвест» находились в прямой собственности ее бывшего мужа, а значит, эти активы после развода должны быть признаны совместной собственностью супругов и разделены.

В июне прошлого года Пресненский суд Москвы вынес решение, по которому Владимиру Потанину отошли элитная квартира в Скатертном переулке площадью 406,9 квадратных метра и часовня Святой Благоверной Тамары в подмосковной деревне Аносино. В свою очередь, Наталья Потанина получила компенсацию за свою долю в квартире в Скатертном переулке в 375 миллионов рублей, а также три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье.

Наталья Потанина также пыталась отсудить у бывшего супруга пакеты акций "Норникеля" и "Интерроса", но проиграла спор во всех судебных инстанциях, включая Верховный суд РФ.

В рейтинге журнала Forbes за 2016 год Владимир Потанин занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценило в более чем 12 миллиардов долларов.