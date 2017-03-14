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Московский листок

Более половины россиян уверены в коррумпированности судей

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 1

Более половины россиян уверены в коррумпированности судей

Более половины россиян не доверяют отечественной судебной системе, считая ее коррумпированной. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

56% опрошенных считают, что большинство российских судей берут взятки и лишь 21% называют их честными и неподкупными. Почти половина россиян (43%) уверены, что суды чаще выносят несправедливые приговоры. 29% опрошенных считают, что такие приговоры бывают редко. В целом работу российских судов оценили положительно 32% респондентов, 34% - отрицательно.

В числе самых несправедливых судебных процессов россияне отметили дело "Оборонсервиса", приговоры "золотой молодежи", а также суды над взяточниками.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QQQ!TOBOG--TOT-JA-!!!& написал 14.03.2017 00:29

- Таки в долбостройку болшьинство тупых населюков считало, что они кушают недостаточно много, хотя кушали намного лучше, чем сейчас и многие продукты ими потреблялись свыше медицинских норм... То таки да... Видел фотку с сеанса кашпировского - там ВСЕ с избыточным весом... Таки мнение тупых населюков мало чего таки стОит...
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