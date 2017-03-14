Более половины россиян уверены в коррумпированности судей

Более половины россиян не доверяют отечественной судебной системе, считая ее коррумпированной. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

56% опрошенных считают, что большинство российских судей берут взятки и лишь 21% называют их честными и неподкупными. Почти половина россиян (43%) уверены, что суды чаще выносят несправедливые приговоры. 29% опрошенных считают, что такие приговоры бывают редко. В целом работу российских судов оценили положительно 32% респондентов, 34% - отрицательно.

В числе самых несправедливых судебных процессов россияне отметили дело "Оборонсервиса", приговоры "золотой молодежи", а также суды над взяточниками.