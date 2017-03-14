Тимошенко заявила о "полной экономической колонизации" Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине введено внешнее управление «через марионеточную власть»: «Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте». Тимошенко подчеркнула, что нынешние власти Украины ведут страну к «полной экономической колонизации».

Занятно, что когда тоже самое говорят из России, обычно следует весьма резкая и визгливая реакция "диванных войск", созданных на Украине. Но вот этот очевидный факт признает и Тимошенко. Наверно, ватник себе прикупила на распродаже?

Хотя экономическая зависимость Украины лежит на поверхности - вот, только что глава нацбанка заявлял, что если МВФ не перечислит очередной транш, то в "незалежной" не пременно случится дефолт. То есть Украина занимает под проценты деньги, чтобы расплатиться по процентам с предыдущих займов.

Но еще Украина расплачивается и бывшей государственной (т.е. "общенародной") собственностью, и допуском иностранных компаний в свою экономику практически без ограничений. Разумеется, без взаимности со стороны запада - что-то не заметно на европейских рынках засилья дешевых и качественных украинских товаров.

Зато ожидается подвоз абсолютно бесправной рабочей силы - с середины лета предполагается безвизовый режим, но в "туристическом" варианте. Ясно, что украинцы поедут в Европу в основном не полюбоваться на Лувр и Хофбург, а чего-нибудь подзаработать. А поскольку визовый режим "туристический", то очевидно - нелегально. То есть абсолютно бесправно.

В этот положение украинцев в Европе окажется куда хуже, чем африканских беженцев. Тем полагается и крыша над головой, и миска супа. А на Украине - свобода и демократия, украинцы в помощи не нуждаются. Их можно, что называется, "во все места".

Интересно, за эту свободу они всю зиму 2014-го скакали с камнями и палками в центре Киева? Ради нее заливали кровью Донбасс? Ну тода все справедливо... Бачили очи, що куповали.

Хотя с точки зрения историков, наверно, вызывает удивление факт, что после развала колониальных империй и всепланетной борьбы за независимость, под лозунгами "незалежности" Украина ведет войну за то, чтоб стать колонией.

Любопытно, что Тимошенко, когда говорит по-русски, никогда не употребляет местечкового "вукраине" - она дама весьма образованная, и говорит на языке межнационального общения правильно. И в экономике ориентируется, конечно же, превосходно.

Анатолий Баранов